Natale di Stelle 2019, programma ricco di eventi

Pisa, giovedì 05 dicembre 2018 – Si rinnova a Pisa l’appuntamento con “Natale di stelle 2019”, il calendario degli eventi che fino all’Epifania animerà le strade e piazze della città e del litorale. In programma concerti, laboratori e spettacoli per bambini e adulti, e molti appuntamenti organizzati direttamente dal Comune di Pisa, oppure coordinati con le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato e Pro Loco, le istituzioni culturali.

Tra i principali appuntamenti spicca la Notte di San Silvestro a Pisa che torna a essere festeggiato dopo molti anni di assenza nel salotto buono della città, la piazza dei Cavalieri con lo spettacolo di Dario Ballantini dedicato alla figura e alle musiche di Lucio Dalla, mentre in Logge di Banchi (piazza XX settembre) sarà protagonista la Disco Music per ballare nell’attesa dello scoccare della Mezzanotte. Per chi vorrà invece passare una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento c’è anche l’appuntamento al Teatro Verdi che comprende il cenone e l’operetta “La vedova allegra”. Poi dopo il brindisi di rito seguiranno i tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo. Il 1 gennaio appuntamento al Teatro Verdi con il concerto di Capodanno.

«Scegliere Pisa per trascorrere le festività natalizie è un’occasione da non perdere – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, unitamente alla possibilità di godere delle bellezze della città. In un’atmosfera meravigliosa di luci e colori si potranno fare acquisti per le vie della nostra rete commerciale e vivere esperienze coinvolgenti per famiglie, cittadini e per chiunque scelga come propria meta la nostra destinazione turistica. Un ricchissimo calendario di eventi è, infatti, previsto per ricreare l’armonia del Natale in città e sul Litorale pisano, per stare insieme in un clima di serenità e condivisione. Sabato 7 saranno accesi gli alberi di Natale a Tirrenia e Calambrone; domenica 8 saranno accese le composizioni natalizie e gli alberi collocati sia a Marina di Pisa che in città e nelle periferie, mentre in piazza XX Settembre tra intrattenimenti e musica avremo anche i “Polenter di Storo” che offriranno a tutti i presenti la loro famosa e tradizionale polenta. Quindi dall’8 dicembre al 6 gennaio i giorni saranno allietati da numerose esibizioni, laboratori e straordinarie iniziative, in attesa del Santo Natale, della Epifania e del Capodanno, che sarà anch’esso animato con due suggestivi spettacoli completamente gratuiti, che ho desiderato venissero organizzati a Mezzogiorno e a Tramontana: in Logge di Banchi la Disco music e nella magnifica cornice di piazza dei Cavalieri Dario Ballantini che intratterrà il pubblico con il suo trascinante “da Balla a Dalla”, un autentico omaggio a un grande della musica italiana: Lucio Dalla, a cui piaceva molto la nostra città e dove ha anche tenuto lezioni alla Scuola Normale Superiore. Aspetteremo quindi il nuovo anno con i brani del nostro eclettico musicista e cantautore, tra cui le note de “L’anno che verrà”, tanta musica in città e i tradizionali fuochi d’artificio per augurare a tutti un 2020 di pace e fraternità. Ringrazio sinceramente coloro i quali si sono adoperati con grande impegno e passione per organizzare le ulteriori e specifiche attività previste in questo straordinario cartellone, con così’ tanti e brillanti appuntamenti, all’insegna dei valori di ospitalità e accoglienza che caratterizzano la nostra stupenda città».

Natale di stelle 2019 – IL PROGRAMMA

SABATO 7 DICEMBRE

Tirrenia, piazza Belvedere, Musiche natalizie e stelle di Natale (ore 16.00); Accensione dell’albero di Natale (ore 17.30)

Calambrone, Eliopoli, Accensione dell’albero di Natale (ore 18.00)

DOMENICA 8 DICEMBRE

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo Stretto, “Mabò Band”, spettacolo di animazione comico musicale (ore 16.30 – 18.30)

Pisa, piazza XX Settembre, “I polenter di Storo”, degustazione gratuita della polenta di Storo (ore 17.00); Accensione dell’albero di Natale (ore 18.00); “Pisa Early Music” canti di Natale (ore 18.00)

Marina di Pisa, piazza Gorgona, “Natale al mare: fantasy Christmas”, accensione albero di Natale (ore 15.00 – 17:00)

Marina di Pisa, piazza Baleari, Accensione composizione natalizia (ore 16.00)

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Marina di Pisa, Lungomare, “Natale al mare: Babbo Natale…cielo, terra e mare” (ore 15.00 – 17.00)

SABATO 14 DICEMBRE

Pisa, piazza Garibaldi, Gaby Corbo & Domenico Lanutti “All’inCirco Varietà”, spettacolo di arte varia: comicità, magia e acrobazia (ore 16.30 – 18.00)

Marina di Pisa, Lungomare, “Natale al mare: Babbo Natale…cielo, terra e mare” (ore 15.00 – 17.00)

Tirrenia, piazza Belvedere, “Aspettando Babbo Natale” (ore 16.30 – 18.00)

DOMENICA 15 DICEMBRE

Pisa, largo Ciro Menotti, Mister David “Extreme Variety Show…Mind The Gap!”, spettacolo di cabaret, giocoleria ed equilibrismo (ore 16-30 – 18.00)

Marina di Pisa, oratorio Santa Maria Ausiliatrice, Voices in the Wind, Concerto di Natale (ore 17.30)

MARTEDI’ 17 DICEMBRE

Pisa, Teatro Verdi, “I Virtuosi italiani: Concerto di Natale”, I concerti della Normale (ore 21.00)

SABATO 21 DICEMBRE

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo Stretto, Parola Bianca “Moonlight Christmas invasion”, performance itinerante (ore 16.30 – 18.00)

Marina di Pisa, via Maiorca, “Maiorca Christmas time”, animazione per bambini e merenda con Babbo Natale (ore 14-30 – 19.30)

DOMENICA 22 DICEMBRE

Pisa, largo Ciro Menotti, MR Dyvinetz “Christmas Cry Wheel Show”, spettacolo di giocoleria e performance (ore 16.30 – 18.00)

Marina di Pisa, Lungomare, “Natale al mare: Babbo Natale…cielo, terra e mare”

Tirrenia, chiesa di San Francesco, Coro Gospel (ore18.30)

Calambrone, GipiDuePisa Hostel, Laboratorio di biscotti di Natale per bambini (ore 15.00 – 17.00)

LUNEDI’ 23 DICEMBRE

Tirrenia, piazza Belvedere, “Natale sul Litorale”, animazione, musica, caldarroste e merenda (ore 14.30 – 19.30)

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Pisa, piazza XX Settembre, “Mostra Spettacolo dei Sognatori”, mostra interattiva di slitte autentiche e mostra spettacolo “Fitzcarraldo” (ore 15.30 – 19.30)

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo Stretto, “Slitta di Babbo Natale”, spettacolo itinerante con Babbo Natale con slitta dell’800 (ore 15.30 – 19.30)

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

Pisa, Teatro Verdi, Cenone di San Silvestro (ore 19.30), Operetta “La Vedova Allegra” (ore 21.30)

Pisa, piazza dei Cavalieri, Dario Ballantini in “Da Balla a Dalla” (ore 22.30), a seguire Brindisi di Buon Anno (ore 00.00), Musica di intrattenimento (ore 00.05 – 01.30)

Pisa, Logge di Banchi, Disco Music (ore 22:30 – 01.30)

Pisa, Ponte di Mezzo, Spettacolo Pirotecnico (ore 00.00)

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO

Pisa, Teatro Verdi, “Concerto di Capodanno” (ore 18.00)

DOMENICA 5 GENNAIO

Pisa, Logge di Banchi, “La Befana delle Mura!”, laboratorio creativo (ore 15.00 – 19.00)

LUNEDI’ 6 GENNAIO

Marina di Pisa, piazza Sardegna, “Il Tuffo di Befana” (ore 11.00)

Tirrenia, piazza Belvedere, “Arriva la Befana”, giocolieri, truccatori e distribuzione delle calze (ore 14.30)

Pisa, largo Ciro Menotti, Samuel il Ventriloquo “Pupazzi pazzi …che le feste non portan via”, spettacolo con pupazzi animati (ore 17.00 – 18.30).

I PRESEPI

7 dicembre – 6 gennaio

Tirrenia, piazza Belvedere

7 dicembre – 6 gennaio

Calambrone, GipiDuePisa Hostel

20 dicembre – 6 gennaio

Pisa, atrio del Comune