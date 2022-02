Nerini (FdI): “Il PD fa confusione”

Pisa, 11 febbraio 2022 – “La confusione delle menti politiche del PD è arrivata alla sua massima espressione con le ultime affermazioni dell’ex sindaco Filippeschi.” Così si legge in un comunicato di Maurizio Nerini (FdI), che prosegue: “Dimenticandosi che sotto la sua gestione è stato “regalato” ai pisani il buco plurimilionario del People Mover, declinato come strategico per la mobilità in Toscana, cerca di addossare le colpe ad altri del mancato ammodernamento delle infrastrutture soprattutto per Pisa e la Costa.

Si appiattisce sulle posizione del M5S in disfacimento politico, ricorda colpevolmente che i progetti ci sono da tempo quindi non si capisce come mai non siano stati avviati con le gestioni comunali e regionali del PD.

La cosa buffa è che non rammenti che opposizione sulla linea veloce da e per Firenze, noi non ne abbiamo mai fatta, anzi più di una volta ci siamo visti respingere con il suo voto in Consiglio Comunale atti che andavano in questo senso.

Sono confuse anche le sue citazioni sui documenti del 2016 e 2017 come la “Convenzione per il Piano strategico dell’Area Pisana” che si occupava di “attivazione congiunta di dinamiche di governance locale“ un accozzaglia di paroloni che si protraggono da decenni e che non riguardavano la questione ferroviaria, ma al limite una irrealizzata metropolitana di superficie nell’area vasta.

Gli fa specie che l’Assessore Dringoli dall’alto della sua esperienza quantifichi e si esponga con documenti certi sia sulla possibilità di realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria per la Cosa che proprio sulla metropolitana di superficie.

Lo abbiamo aperto tempo fa quel cassetto che proprio lui e il PD hanno lasciato chiuso trovando dei danni incredibili ai quali tentiamo di dare faticosamente soluzione.”