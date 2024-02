“Non c’è nessuno”, spettacolo teatrale sulla Legge Merlin al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte

“Non c’è nessuno”, lo spettacolo teatrale in ricordo della Legge Merlin in scena al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte. Andrà in scena venerdì 23 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, lo spettacolo “Non c’è nessuno”, per ricordare la promulgazione della Legge Merlin del 20 febbraio 1958. La storia è ambientata il 21 febbraio del 1958. Il giorno dopo la promulgazione della Legge Merlin. Ormai è cosa fatta: le “Case” sono realmente chiuse. In una di “quelle Case” una signorina si prepara come se nulla fosse accaduto. La troviamo nella saletta in attesa che qualcuno entri. Il tempo, scandito dai colpi al portone, la mette in agitazione… e nell’attesa si racconta (dando voce alle altre “signorine” della casa) e per la prima volta si ascolta, si ri-conosce, abbandonando piano piano la maschera della “prostituta” e indossando per la prima volta quella della “donna”. Lo spettacolo – con Silvana Isolani, testo e regia Franco di Corcia Jr, assistente alla regia Mattia Pagni, scene e costumi Mattia Pagni e Rachele Ceccotti – è una produzione del Teatro di Bo’ per la rassegna teatrale “Dire Fare Baciare” del Teatro di Santa Maria a Monte. In convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte, in occasione della Festa della Toscana 2023, in compartecipazione con il Consiglio Regionale della Toscana e il sostegno istituzionale della Fondazione Pisa.

I Biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro e su VivaTicket – INFO E PRENOTAZIONI 351.5944009 (anche Whatsapp)