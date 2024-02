Nuova casa per la Vab Ponsacco, punto di riferimento per protezione civile e antincendio

La sezione Vab di Ponsacco festeggia i suoi primi 10 anni di attività con una doppia inaugurazione. Questa mattina, sabato 3 febbraio, si è svolto il taglio del nastro del parco mezzi in via Lisbona e del nuovo mezzo di soccorso. Un Pick Up HI-LUX attrezzato per la protezione civile. A seguire è stata inaugurata la nuova sede Vab al centro intercomunale di protezione civile di via Perugia.

«Oggi si completa – ha spiegato la sindaca Francesca Brogi – quel grande lavoro di ristrutturazione del centro intercomunale di protezione civile. Due mesi fa abbiamo consegnato i nuovi locali al nostro distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco e oggi apriamo le porte della sede della Vab completamente messa a nuovo. Una giornata di festa per un’associazione che è cresciuta per numero e importanza a Ponsacco. In dieci anni sono stati moltissimi gli interventi e le attività che hanno visto protagonisti gli uomini e le donne della Vab. Fondamentale è stato il supporto che l’associazione ha fornito lo scorso 2 novembre, durante l’alluvione che ha colpito gran parte della Regione. Grazie per ciò che fate quotidianamente e grazie per il tempo, le competenze e la passione che ci mettete».

Tra i settori di intervento della Vab spiccano la protezione civile e l’antincendio boschivo, senza tralasciare l’impegno sociale e le attività ambientali. Nel 2023 sono stati 182 gli interventi svolti tra protezione civile e antincendio.

«Una bella soddisfazione essere qui questa mattina – ha detto Claudio Seminara, coordinatore di Vab Ponsacco -. Pensare oggi a questi ultimi dieci anni ci fa riflettere su quanto abbiamo costruito insieme. Un grande lavoro di squadra possibile soltanto grazie all’impegno di tutti i volontari che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo. Una bella emozione che ci spinge ad andare avanti e a crescere ancora».

All’inaugurazione erano presenti molte delle sezioni Vab del territorio regionale e il presidente di Vab Toscana e Vab Italia Mirko Scala.