Olivia Picchi (PD): “A Pisa manca un piano per il turismo”

Pisa, mercoledì 28 agosto 2019 – “Le presenze sul litorale calano con cifre preoccupanti ma anche la città non se la passa meglio.” Così interviene Olivia Picchi (PD), Vicepresidente commissione cultura commercio e turismo in Consiglio comunale a Pisa, che continua: “E’ di pochi giorni fa il racconto di una cittadina, che utilizza il people mover regolarmente, della rabbia dei turisti e dei cittadini di fronte all’aumento del biglietto. Il punto è che manca un piano sistematico per il turismo. La Giunta Conti, di fronte ai problemi noti del piano finanziario del people mover non ha saputo fare di meglio che “mettere le mani in tasca” ai cittadini. All’aumento del biglietto è seguita la riduzione degli orari (dalle 6.00 alle 24.00) rendendo impossibile utilizzare la navetta per i primi 7 voli del mattino e gli ultimi 7/9 della giornata.

In città manca un sistema museale integrato che coinvolga oltre la piazza dei miracoli le altre strutture lungarno inoltre la chiusura anticipata degli esercizi e la mancanza di previsione di eventi culturali (se non quelli a pagamento) non agevola la permanenza dei turisti e di quei cittadini che sono rimasti in città e che giocoforza prediligono località balneari limitrofe ma non il nostro litorale.

Eccetto il consolidato cartellone di Marenia, le poche scelte intraprese hanno peggiorato l’offerta turistica: niente mercatini e iniziative “schiave” delle esigenze di una sola associazione di categoria a discapito dell’interesse comune (niente circo per tutelare la notte blu, piazze occupate per eventi privati). Persino le navette gratuite, servizio ormai collaudato, sono partite con un ritardo tale da vanificarne i benefici. Non è solo un fatto moralmente ed eticamente deprecabile il punto è che così non può funzionare. Occorre un cambio di visione e un sistema integrato che affronti il tema dell’offerta turistica a tutto tondo, dall’aeroporto alle ferrovie e al tpl, dalla piazza dei miracoli alle altre zone della città fino al litorale e alla previsione di servizi per i turisti con un nuovo disegno urbanistico che prevede piazze e spazi fruibili e funzionali.

Dobbiamo avere due obiettivi: attrarre e trattenere sul nostro Comune i turisti ma anche i nostri cittadini. Abbiamo molto da offrire e un patrimonio così diffuso da poter mettere in piedi facilmente una rete. Certo è che se si gioca sempre al ribasso, se si pensa di poter governare e risolvere i problemi con il prezzo del biglietto si va poco lontani.”