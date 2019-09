Olivia Picchi (PD): “Cena sul Ponte di Mezzo con soldi pubblici?”

Pisa, martedì 24 settembre 2019 – “Con mail del 6 settembre gli uffici preposti ci hanno consegnato, dopo formale richiesta la documentazione allegata alla “convenzione per il progetto valorizzazione di Pisa città turistica internazionale” che prevede un contributo diretto del comune a tre associazioni di categoria: € 48.000,00 euro per Confcommercio, stessa cifra per Confesercenti e € 24.000,00 per Federalberghi Pisa.” Così si legge in un comunicato di Olivia Picchi, consigliera comunale per il PD e vicepresidente commissione commercio, che prosegue: “Cifre importanti date su altrettanti progetti presentati. Se guardiamo però l’allegato 2 alla delibera 126/2019 (quella della convenzione) che riporta gli eventi organizzati da Confcommercio e dunque finanziati dal Comune c’è anche la “cena sul ponte di mezzo”: la cena di rappresentanza dell’associazione, evento privato a cui si accede con invito o pagando una somma pari a 50,00€ a testa. Com’è possibile che un comune finanzi un evento privato? Cosa c’entra la cena sul ponte con l’oggetto della convenzione cioè la valorizzazione di Pisa come città internazionale?

E’ stata annunciata una riduzione delle risorse per le attività associative e culturali nonostante il bilancio metterebbe a disposizione della città risorse ingenti. Oggi scopriamo che i soldi ci sono, ma evidentemente non per tutti.”