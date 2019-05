Per la 15.1 Run tutto pronto a Marina di Pisa

Pisa, giovedì 23 maggio 2019 – La 31° marcia del Trofeo Tre Province tra il mare e la pineta. Il 25 maggio si tiene un evento imperdibile per chi ama il sole, il mare e l’attività all’aria aperta. Un sabato all’insegna dello sport e della solidarietà. Quest’anno a Marina di Pisa si tiene un evento imperdibile per chi ama il sole, il mare e l’attività all’aria aperta. L’appuntamento è il 25 maggio e l’evento è la 15.1 Run. Ci sarà da divertirsi per tutti: runner appassionati, famiglie e comitive, perché Marina di Pisa sarà in festa per la regata 151 Miglia, l’evento da cui la 15.1 Run prende il nome.

I percorsi disponibili saranno da 3K, 7K e 15.1K e alternerà tratti di strada asfaltata e sterrato. L’iscrizione ha un costo di 3,50 € per tutti, e di 3,00 € per chi già partecipa al Trofeo Tre Province. I primi 500 iscritti riceveranno in omaggio la maglia tecnica ufficiale. Come tutti gli eventi organizzati dall’ASD Leaning Tower Runners, il ricavato della 151.1 Run verrà interamente devoluto in beneficenza all’associazione Per Donare La Vita ONLUS.

Non è necessario il certificato medico, solo tanta voglia di divertirsi: l’evento è aperto a tutti, a chi cammina e a chi corre. Ci si iscrive direttamente allo start village, presso il Porto di Pisa. La partenza è fissata per le ore 17:30, mentre il ritrovo è alle ore 16:00. Allo start village della 15.1 Run sarà presente anche lo stand della Pisa Half Marathon, dove sarà possibile iscriversi alla mezza maratona del 13 ottobre. Per chi ama seguire gli eventi online, gli hashtag ufficiali dell’evento sono #151run e #PisaCorreColCuore. Pisa Half Marathon è presente sui social network con i profili ufficiali di Facebook e Instagram (@pisahalfmarathon).