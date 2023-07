Venerdì 7 luglio alle ore 21.30 per la rassegna Metti una sera a Cascina sarà in scena lo spettacolo “TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA, un monologo comico-terapeutico per guarire le pene d’amore” di e con Giulia Pont per la regia di Francesca Lo Bue, disegno luci a cura di Luca Carbone.

Lo spettacolo organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina è ad ingresso libero e si svolgerà in Piazza dei Caduti.

La fine di una storia d’amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. Giulia tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta. Una chiacchierata spassosa e coinvolgente dove pensieri, emozioni, disastrose manovre di riavvicinamento e improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un gioco divertente, commovente e catartico.

Ti lascio perché meriti di più.

Ti lascio perché ti amo troppo.

Ti lascio perché non voglio farti soffrire.

Ti lascio perché voglio imparare a suonare l’ukulele…

Spettacolo più visto al Torino Fringe Festival 2013

Vincitore Concorso Monologhi Uno Firenze 2012





Finalista al Concorso Attori Doc Asti 2013

Finalista Premio Alberto Sordi Faenza 2013