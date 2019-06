Pisa-Arezzo 1-0: il Pisa vola in finale…contro la Triestina

PISA- La gara di ritorno tra Pisa e Arezzo per questa seconda sfida che vale la finale per la B, è una vera lotta. La squadra ospite combatte su ogni pallone alla ricerca di rimettersi in corsa, dopo la sconfitta subita in casa dai nerazzurri. La sfida si gioca soprattutto a centrocampo. I ragazzi di Mister D’Angelo riescono a contenere la furia dei giocatori dell’Arezzo per quasi tutta la gara anche se non mancano azioni importanti da parte dei nerazzurri, che prima con Marconi poi con Di Quinzio cercano il vantaggio. La partita in perfetto equilibrio si sblocca solo sul finale grazie a i subentrati Moscardelli e Izzillo: il primo serve il secondo che lascia partire un tiro perfetto che si insacca alle spalle di Pelagotti e l’ Arena Garibaldi, con i suoi 9500 spettatori, esplode in una gioia incontenibile. Adesso sul cammino del Pisa per la B ci sono solo 180′ minuti e l’avversaria sarà la Triestina. Si giocherà quindi subito mercoledì prossimo 5 giugno in casa per poi giocarsi il ritorno a Trieste il 9 giugno. Avanti tutta!

Primo tempo

2′ Parte subito il Pisa con uno scambio tra Masucci Birindelli che alla fine serve Marconi che di testa non riesce a trovare lo specchio della porta;

14′ la prima vera azione degna di nota da parte degli ospiti con Brunori che serve Belloni ma la sfera termina alta sopra la traversa;

22′ Occasione per l’Arezzo con Brunori ma Gori è ben appostato e non si lascia intimorire e respinge la sfera con la difesa nerazzurra che recupera;

32′ Punizione conquistata dall’Arezzo per fallo di Benedetti: Serrotti al tiro ma la palla va sul fondo e il Pisa può ripartire;

36’Marconi approfitta per un errore a centrocampo dell’Arezzo per provare a sorprendere Pelagotti ma la palla termina in angolo;

37′ Ancora corner guadagnato dal Pisa sul cui cross arriva più su di tutti Di Quinzio che però di testa manda alto sopra la traversa;

39′ Brivido per il Pisa perchè l’Arezzo in contropiede può far male ma è Marin che salva intervenendo prontamente;

45′ Vengono concessi due minuti di recupero;

Secondo Tempo

3′ tiro di Serrotti intercettato da De Vitis che rischia l’autogol ma Gori attento salva la sua porta e arpiona il pallone;

8′ Scambio rapido tra Minesso Marconi con l’attaccante che va al tiro ma Pelagotti non si lascia sorprendere e blocca la sfera;

13′ primo cambio per l’Arezzo dentro Benucci al posto di Buglio;

22′ Belloni si invola verso l’area avversaria ma Gori in uscita da terra blocca la sfera anticipando l’avversario tra gli applausi dei circa 9500 presenti;

26′ Doppio cambio in casa Pisa: dentro Izzillo e Pesenti rispettivamente al posto di Minesso e Marconi che escono tra gli applausi dell’Arena Garibaldi;

29′ Dentro anche Moscardelli che rileva Masucci anche lui salutato con l’affetto dell’Arena Garibaldi;

31′ Altro cambio per i nerazzurri : esce Birindelli ed entra Meroni;

32′ Risponde l’Arezzo con il secondo cambio: fuori Cutolo e dentro Butic;

35′ Bellissimo scambio Moscardelli per Di Quinzio con quest’ultimo che prova il tiro dalla distanza colpendo il compagno di squadra che nel frattempo si era inserito in area, e con la sfera che termina fuori;

42′ Moscardelli serve perfettamente Izzillo che trova la rete e l’Arena esplode in una gioia incontenibile;

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli (31′ st Meroni), De Vitis, Benedetti, Lisi; Marin, Gucher, Di Quinzio; Minesso (26′ st Izzillo); Marconi (26′ st Pesenti), Masucci. A disp. D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Liotti, Gamarra. All. D’Angelo

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala (41′ st Rolando); Buglio (13′ st Benucci), Foglia, Serrotti; Belloni; Cutolo (32′ Butic), Brunori. A disp. Bertozzi, Zappella, Sereni, Zini, Basit, Persano, Burzigotti, Tassi, Borghini. All. Dal Canto

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

RETI: 42′ st Izzillo (P)

NOTE: Serata calda, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 9477 per un incasso di €141.408. Ammoniti: Benedetti (P), Lisi (P) . Ang: 3-2. .Rec.: 2′ pt. / 5′ st

Aurora Maltinti

(Foto: G. Tognetti)