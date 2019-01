Pisa, attivo lo sportello per la tutela dei diritti dei consumatori

Pisa, martedì 29 gennaio 2019. Per la tutela dei diritti dei consumatori, nasce a Pisa Consumatori Attivi, costola toscana dell’omonima associazione già operante in Friuli Venezia Giulia, costituita da un gruppo di esperti in tematiche consumeristiche. Gli intenti sono chiari: fornire un’assistenza a tutti i cittadini che si trovino a dover combattere con bollette “pazze”, truffe telefoniche e informatiche, problemi condominiali, banche e assicurazioni e quant’altro, offrendo consulenze e consigli su come muoversi. “Mettiamo a disposizione dei cittadini – spiega il Presidente dell’Associazione Mariano Tramontana – una prima consulenza a titolo gratuito per risolvere piccoli problemi, con attenzione alle fasce più vulnerabili, come gli anziani e i meno abbienti. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata mettendo a disposizione le 4 sedi di circoscrizione, dove svolgeremo attività di sportello al pubblico”.

“Ringraziamo l’associazione Consumatori Attivi – dichiara l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini – per il servizio che svolgerà sul nostro territorio, ancor più gradito perché rimette il cittadino al centro del proprio ambito di intervento, svincolandosi completamente da logiche politiche e sindacali. Inoltre l’associazione si propone di organizzare e promuovere in futuro iniziative di carattere sociale e divulgative di interesse pubblico su temi ambientali, per il consumo consapevole, per la sicurezza dei prodotti alimentari e molto altro”.

L’attività di sportello si svolgerà capillarmente sul territorio con la convinzione che solo stando vicino ai cittadini si possa fornire un effettivo servizio di tutela. Oltre al presidente, Mariano Serafino Tramontana, fanno parte dell’associazione Barbara Bettini, Roberta Biagini, Roberto Borgioli, Stefania Nencini, Angela Nuti, Penelope Puccini, Guido Siliotto e Cordelia Tramontana.

A partire dal mese di febbraio questi saranno gli sportelli attivi a Pisa, presso le sedi dei consigli territoriali Ctp (ex circoscrizioni):

Sportelli Attività Martedì 15.30-17.30 C/O CTP 2 Via Donizzetti c/o scuole Novelli 56122 Pisa Martedì 15.00-17.00 C/O CTP 1 Via Camillo Guidi 4 56028 Marina di Pisa Giovedì 15.00-17.00 C/O CTP 5 Via Largo Petrarca 3 56127 Pisa Giovedì 15.00-17.00 C/O CTP 3 Via Ximenes Loc. Putignano 56121 Pisa Sportello CA Toscana – Anaci Pisa – Ogni secondo martedì del mese 15.30-17.30 C/O CTP 2 Via Donizzetti c/o scuole Novelli 56122 Pisa – Ogni quarto giovedì del mese 15.30-17.30 C/O CTP 3 Via Ximenes Loc. Putignano 56121 Pisa · Telefonia fissa e mobile · Acqua, luce e gas · Qualità dei servizi e trasparenza tariffaria · Norme contrattuali vessatorie · Questioni condominiali · Contratti di locazione immobiliare · Tributi locali e semplificazione amministrativa · Questioni bancarie e polizze assicurative · Risarcimento danni · Sanità · Sicurezza alimentare e qualità dei prodotti · Pubblicità ingannevole · Multiproprietà e viaggi · Commercio elettronico e vendita fuori dai locali commerciali

Per contattare Consumatori Attivi Toscana chiamare il numero 351.2959514 o scrivere all’indirizzo e-mail toscana@consumatoriattivi.it.