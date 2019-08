Pisa Calcio a 5 Femminile FIGC, confermata Lisa Bonelli

Pisa, lunedì 5 agosto 2019 – Una bella conferma per il Pisa Calcio a 5 Femminile FIGC per la prossima stagione sportiva, si tratta di Lisa Bonelli (nella foto) indiscusso capitano della squadra e fresca campionessa d’Italia sempre con il Pisa C5 Femminile CSI. Lisa Bonelli è una giocatrice che nella storia recente del calcio femminile toscano è molto conosciuta per i suoi successi ma anche per la straordinaria sportività e sicura leadership . Una conferma molto importante per la società .

“Giocavo a basket e calcetto – ci racconta la Bonelli – e una sera mi videro giocare e mi chiesero se volevo andare a giocare a Pisa in serie A2, da lì ho iniziato a giocare a 11 dal 2007 al 2016 ho giocato a Pisa poi ho smesso, nel 2017 ho giocato a calcetto amatoriale con una piccola parentesi al Futsal Florentia durata veramente poco per problemi alla schiena nel 2018 ho fatto calcetto amatoriale e dato una mano alla Libertas Lucchese per qualche partita. Nel 2019 calcetto amatoriale sempre con il Pisa di Lattanzi.”

“ Sicuramente il Presidente Lattanzi sta costruendo una grandissima squadra per la prossima stagione sportiva, conclude la calciatrice – ma soprattutto sta organizzando a livello societario un grande società seria , si sta circondando di persone nuove ma esperte e conta soprattutto sull’apporto delle figure storiche della società. L’arrivo del nuovo Mister Vannini è sicuramente una dimostrazione di non preparare una squadra di serie C ma con un progetto di ampio respiro. Le mie compagne sono veramente felici di questo e colgo l’occasione di dare il benvenuto al nuovo Mister Paolo Vannini ma anche alle nuove compagne dai nomi di spicco come Emanuela Metani , Viola Di Biagio e tante altre in via di finalizzazione dell’ingaggio. Sono sicuro, conoscendo Paolo le sue notissime qualità umane e sportive che ci toglieremo molte soddisfazioni. Ora la parola sta al campo ma la mia squadra come Pisa calcio Femminile è pronta e determinata e il guanto di sfida è lanciato.”