Pisa Calco, Corrado a Telecentro2: “A gennaio rinforzeremo la squadra”

Pisa, mercoledì 18 dicembre 2019 – E’ intervenuto in diretta tv nel programma sportivo di Telecentro2 “Pianeta B”, Giuseppe Corrado presidente del Pisa Calcio. Nel corso della trasmissione sportiva di Telecentro 2 (canale 94 del digitale terrestre), in onda tutti i martedì alle 20.30, condotta da Maurizio Zini, ospite fisso l’opinionista Marco Morelli, il patron dei nerazzurri per una buona mezzo’ora ha interagito con gli ospiti in studio: Giorgio Lazzeri di Calcio Toscano, l’allenatore Claudio Leone, 11 anni nel Settore Giovanile del Pisa Sporting Club e Riccardo Marmugi, mister di categoria e osservatore per il Gozzano Calcio.

Il presidente Corrado, persona competente che sa di calcio, ha messo in evidenza numerosi argomenti che riguardano il torneo cadetto, e ha illustrato ai telespettatori il suo progetto per i colori nerazzurri partito un paio di anni fa, acquistando giocatori che ora fanno ancora parte della squadra che si sta ben comportando in questo campionato. Ha parlato della rinascita di Moscardelli, dopo il lungo infortunio, e ha dichiarato che, se necessario, si può ritornare sul mercato per acquistare un paio di calciatori che potrebbero fare comodo ai nerazzurri. Si è espresso positivamente su mister D’Angelo, grande conoscitore di calcio. Infine alla domanda di Giorgio Lazzeri che chiedeva un consiglio da dare ad Aldo Spinelli, Corrado ha un po’ glissato, non rispondendo direttamente alla domanda ma esprimendo tutta la sua solidarietà per il Livorno Calcio. Alla fine si è congedato facendo gli auguri di Buon Natale a tutte le squadre toscane, promettendo d’intervenire nuovamente nella trasmissione di Maurizio Zini.