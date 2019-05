Pisa – Carrarese 2-1: il Pisa vola al secondo turno nazionale play-off

PISA – Il Pisa aveva due risultati utili su tre: una vittoria ma anche un pareggio per poter passare alla seconda fase nazionale dei play-off. E le aspettative sono state soddisfatte con una prestazione che non lascia spazio ad interpretazioni: in campo a fare la partita è la squadra di Mister D’Angelo che soprattutto nella ripresa colleziona infinite occasioni da rete.

Ma andiamo per ordine e partiamo dal primo tempo quando il capitano Davide Moscardelli realizza una rete strepitosa con un tiro dalla distanza che accende gli animi dei tanti presenti. Ma l’entusiasmo è spento dopo pochi minuti, perchè nell’unica azione degna di nota, la Carrarese trova il momentaneo pareggio con Cardoselli. I nerazzurri non si arrendono e prima dell’intervallo Masucci realizza una rete viziata tuttavia da un fuori gioco ravvisato dal Direttore di gara non sempre impeccabile nelle sue decisioni.

La ripresa è un vero tripudio per i ragazzi di D’Angelo che vanno vicini al vantaggio numerose volte fino a quando un ispirato Gucher, sempre dalla distanza, non lascia scampo agli avversari, così palla entra alle spalle di Mazzini. L’Arena esplode in una gioia incontenibile con i suoi 9000 tifosi presenti, accorsi a questo appuntamento fondamentale.

Il Pisa c’è, il Pisa è squadra concreta, è un gruppo di giocatori che con il loro entusiasmo stanno prendendo per mano una città intera trascinandola verso nuove sfide. Solo domani in mattinata sarà noto il nuovo avversario di questa affascinante avventura. Avanti tutta!

Primo Tempo

3′ Parte Gucher che supera tutti e dal centro di campo si porta minaccioso verso l’area avversaria, atterrato sulla linea non viene concessa la punizione solare dal direttore di gara;

9′ Marin atterrato sulla fascia da Karkalis fa salire la squadra conquistando una punizione da buona posizione;

13′ Cross di MAsucci alla ricerca di Moscardelli anticipato da Murolo e l’azione sfuma;

16′ Lisi atterrato sulla fascia sinistra da Latte Tath guadagna una punizione e il giocatore della Carrarese è il primo a prendere il cartellino giallo della serata;

20′ Il capitano Moscardelli realizza una vera prodezza: conquista palla sulla trequarti, fa qualche finta all’avversario supera l’avversario e lascia partire un tiro potente che si insacca alle spalle di un incolpevole MAzzini;

27′ Ma la Carrarese dimostra di esserci e con Cardoselli realizza il pareggio per la gioia della tifoseria ospite;

29′ Ma il Pisa non demorde e conquistando una preziosa punizione affida a Di QUinzio che si accertra, il tiro che esce davvero di poco al lato del palo sinistro difeso da Mazzini;

37′ Altra Punizione conquistata da Lisi questa volta dal limite sinistro dell’area: Minesso al cross la palla viene allontanata ma De Vitis con un traversone cerca la testa di Moscardelli che riesce a colpire la palla ma la sfera esce di un soffio alta sopra la traversa;

43′ Punizione conquistata dalla Carrarese tra i mugugni dei tifosi pisani perchè il fallo rilevato è considerato molto dubbio ma da questa azione di gioco nessun pericolo per Gori con la sfera che passa alta sopra la traversa;

45′ Masucci realizza il vantaggio a pochi secondi dall’intervallo, ma per il Direttore di gara è fuori gioco e viene annullato;

Secondo Tempo

3′ Masucci si rende subito pericoloso in seguito ad un cross di Di Quinzio ma la palla esce di misura;

4′ Ci prova anche Gucher dalla distanza con un tiro potente ma la sfera esce fuori dallo specchio della porta;

6 Lisi ha tra i piedi l’occasione del vantaggio ma Mazzini riesce con il corpo a difendere la sua porta e blocca la sfera;

11′ Minesso dal limite ha una ghiotta occasione per il vantaggio con la palla che esce di un soffio;

15′ Altra occasione per il Pisa con un cross per la testa di Moscardelli ma la palla esce sopra la traversa;

27′ Occasione d’oro per il Pisa con Di Quinzio che serve Pesenti che non riesce a mettere la palla in rete;

30′ E il Pisa alla fine dopo molte occasioni mancate trova la rete liberatoria del vantaggio con Gucher che ci prova dalla distanza e realizza con l’Arena che va letteralmente in delirio;

41′ Marconi sostituisce Masucci;

45′ E’ il momento di Izzillo che rileva Di quinzio;

45′ Sono concessi 5′ minuti di recupero;

PISA (4-3-1-2): Gori, Lisi, De Vitis, Benedetti, Birindelli; Marin, Gucher, Di Quinzio (45′ st Izzillo); Minesso; Moscardelli (21′ st Pesenti), Masucci (41′ Marconi). A disp: D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi,Meroni, Liotti, Gamarra, Fisher. All. D’Angelo

CARRARESE (4-2-3-1):Mazzini; Rosaia, Murolo, Ricci, Karkalis; Caddoselli, Varone (17′ stTavano); Valente (24′ st Bentivegna), Piscopo (1′ st Biasci), Latte Lath (29′ st Carissoni); Maccarone (17′ st Caccavallo). A disp: Borra, Alari, Foresta, Fortunati. All. Baldini

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

RETI: 19′ Moscardelli (P), 27′ Cardoselli (C), 30′ st Gucher

NOTE: Serata caldo, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 9169 per un incasso di 134.495€. Ammoniti: Latte Lath (C), Marin (P) . Ang: 6-0. .Rec.: 0′ pt. / 5′ st

Aurora Maltinti

(Foto: G. Tognetti)