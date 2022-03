PISA, ITALEXIT PER L’ITALIA ‘ENTRA’ IN CONSIGLIO COMUNALE

Pisa, 9 marzo 2022 – Manuel Laurora, consigliere comunale (eletto da indipendente nelle liste della Lega Salvini) aderisce al partito fondato dal Sen. ianluigi Paragone, Italexit per l’Italia. Il coordinatore provinciale di Pisa, è il dott. Giovanni Pezone e il coordinatore regionale della Toscana, il dott. Loredano Ghirardini.

Giovanni Pezone, coordinatore della provincia di Pisa, apre la conferenza stampa, circa l’adesione del consigliere del Comune di Pisa, e dichiara: ‘Italexit per l’Italia rappresenta l’unica speranza degli italiani, posso già affermare che il consigliere comunale Manuel Laurora non è il primo e non sarà l’ultimo ad aderire al nostro partito nella nostra provincia’. Prende la parola il consigliere, Manuel Laurora, che formalizza la denominazione del gruppo in Comune: ‘dopo il tradimento del ‘programma di mandato’ da parte dei vertici politici cui avevo riposto fiducia, sia a livello locale (vedi il mancato ricorso al Consiglio di Stato da parte del Sindaco, il mancato impegno a poter far esprimere i cittadini attraverso il referendum comunale e infine, il rilascio del permesso a costruire la moschea a ”Porta a Lucca‘), ma in particolar modo, a livello nazionale – aggiunge – ‘Mi sono ritrovato finalmente in un progetto coerente per Pisa, la Toscana e l’Italia. E ripartendo dal territorio, in qualità di consigliere comunale, rappresenterò Italexit per l’Italia, il partito fondato dal Sen. Gianluigi Paragone, anche nelle Istituzioni. Insieme al coordinatore e i militanti pisani, viste le elezioni amministrative del prossimo anno (primavera 2023) lavoreremo in tutti i quartieri, cercando di interloquire con le diverse associazioni e comitati già presenti in città e soprattutto ci rivolgeremo a tutti i cittadini che si sentono delusi e presi in giro dall’intera classe politica odierna: ad esempio, dal sistema del cosiddetto Green Pass base e rafforzato, sino al recente teatrino politico circa l’elezione del Presidente della Repubblica’. Conclude la conferenza stampa il coordinatore regionale dott. Loredano Ghirardini: ‘Italexit per l’Italia nasce per essere la vera alternativa al ‘partito unico’ che si è venuto a creare in questi ultimi anni, con l’ennesimo Governo di nominati e di una opposizione formale, entrambi interessati alla logica dei mercati, anziché al benessere dei cittadini, come sancito dalla Costituzione’.