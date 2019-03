Pisa, pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi per la morosità incolpevole

Pisa, mercoledì 13 marzo 2019 – L’Ufficio Politiche della Casa del Comune di Pisa, comunica che fino al 3 maggio, è possibile presentare domanda per accedere al Contributo nazionale sfratti per morosità incolpevole. Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pisa reperibili sul sito web della rete civica o distribuiti presso l’Ufficio Casa o presso l’URP del Comune di Pisa. Per accedere a questo contributo nazionale è necessario che l’inquilino dimostri che la morosità dello sfratto sia stata causata in modo incolpevole ossia che non ha potuto pagare il canone di locazione per una sopravvenuta diminuzione del reddito (per licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione attività, malattia grave o infortunio o decesso di un familiare).

Le domande dovranno essere presentate a mano presso la sede dell’Ufficio Casa del Comune di Pisa situato in via E. Fermi n. 4 nei giorni di martedì dalle ore 15,30 alle 17,00, mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e venerdì dalle ore 11,00 alle 12,30; per posta, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pisa – Ufficio Casa – Via Fermi n. 4 – 56126 – Pisa, tramite Posta Certificata all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it.