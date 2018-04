Pisa, ritornano ‘I Giovedì alla Cittadella Galileiana’

Pisa – Al via giovedì 3 maggio alle ore 21.00 la terza edizione de ‘I Giovedì alla Cittadella Galileiana’, un calendario di appuntamenti serali organizzato dalla Ludoteca Scientifica in collaborazione con l’associazione La Nuova Limonaia e il supporto dell’Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF). Il nuovo calendario prevede sei incontri dedicati alla scienza con osservazioni astronomiche e conferenze gratuite e aperte a tutti gli interessati che si terranno alla Cittadella Galileiana di Pisa (area ex- Vecchi Macelli) con ingresso in Largo Padre Renzo Spadoni o in Via Bonanno 2/A, a Pisa.

Il primo incontro è con il professor Guido Pampaloni del Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa, per una conferenza dal titolo ‘Dai nuclei alle molecole complesse dell’Universo’ in cui ci accompagnerà in un appassionante viaggio tra astrofisica e chimica per spiegare l’origine materiale della complessità’.