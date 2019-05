Pisa, Sabato 11 maggio la riapertura dell’Incile

Pisa, venerdì 10 maggio 2019 – Sabato 11 maggio si inaugura la riapertura dell’Incile che, dopo 76 anni, permetterà nuovamente di collegare l’Arno al canale dei Navicelli, ripristinando la completa navigabilità dal centro di Pisa al Porto di Livorno. Il canale dei Navicelli, che attraversava il quartiere di Porta a Mare per dirigersi poi lungo l’Aurelia verso Livorno fino alla Fortezza Vecchia, in origine fu realizzato nel 1600 al tempo di Cosimo I de’ Medici, per collegare efficacemente il porto labronico con Firenze e l’entroterra toscano attraverso la via fluviale dell’Arno. Dal 1943 ad oggi il collegamento dei Navicelli con l’Arno non è stato più riaperto. “Il ricongiungimento del canale dei Navicelli all’Arno – spiega il Sindaco di Pisa Michele Conti – ristabilisce il rapporto originario fra la città e il mare, attraverso il suo fiume e le sue antiche vie d’acqua. Pisa, per molti secoli città prettamente fluviale, deve molto al suo Fiume. L’Arno, oltre ad attraversare la città è, con il suo delta, il tratto che collega la città direttamente al mare rendendo il suo territorio particolarmente favorevole, nel tempo, agli insediamenti umani e poi, grazie agli approdi protetti, ad una importante espansione economica. La Storia della nostra città e la sua grandezza è certamente legata al mare e quindi a questo tratto di fiume che, attraversandola, l’ha resa città marinara. Lo stesso fiume le ha poi tolto proprio la sua prerogativa marinara, poiché, con il trasporto di detriti e le esondazione frequenti, ha trasformato costantemente il litorale, allontanandola dal mare, colmando le lagune, interrando i suoi ancoraggi. L’apertura dell’Incile ha un valore assoluto per la città, poiché oltre a fornire nuove interessanti prospettive per il turismo e il settore nautico, collegando l’Arno al mare, ricollega la città al proprio grande passato”.

“Siamo davvero felici – dichiara Alessandro Fino, Amministratore Delegato OLT Offshore LNG Toscana – di aver contribuito alla realizzazione di questa importante opera. Crediamo fortemente nel ruolo sociale che un’azienda deve svolgere sul territorio e, come OLT, siamo impegnati proprio a fornire il nostro apporto a iniziative come la riapertura del Canale Incile, che tanto potranno rappresentare come valore socio-economico per il territorio stesso. Si è trattato di un progetto importante che ci ha visto impegnati per circa quattro anni, accanto alla ditta Forti, responsabile dei lavori, che ringraziamo per la professionalità dimostrata”.

“Quando mi sono insediato come assessore alla navigabilità dell’Arno e dei canali, l’apertura dell’Incile è stata da subito una priorità – dichiara l’assessore Raffaele Latrofa -. Sono molto soddisfatto che con l’intenso lavoro degli uffici comunali si giunga a questo traguardo i cui primi atti formali risalgono al 2005. Questa infrastruttura è strategica perché riconnette il fiume con il canale dei Navicelli. Il prossimo obiettivo è rendere formalmente navigabile il tratto dell’Arno dalla foce fino alle porte della città. Gli uffici ci stanno già lavorando, ma per rendere questa idea una realtà ci sarà bisogno di contributi importanti della Regione Toscana.”