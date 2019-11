Pisa- Spezia 3-2: Marconi e Aya e Benedetti regalano la vittoria ai nerazzurri

Partita incredibile all’Arena Garibaldi ! Il Pisa chiude il primo tempo in vantaggio con uno splendido gol di Marconi che torna alla rete dopo molte giornate di digiuno. Poi nella ripresa succede di tutto: il Pisa entra in campo non con la giusta mentalità e ne approfitta subito la squadra ospite che inanella due reti nel giro di sette minuti con doppietta di uno strepitoso Ragusa, davvero incontenibile in area. Ma il Pisa nei minuti finali tira fuori la grinta e prima con un colpo di testa di Aya e poi con una magia di Benedetti in pieno recupero regalano una gioia incontenibile ai tanti presenti. Il Pisa c’è e la sua corsa continua in questo campionato davvero complesso.

Primo Tempo

8′ cross di Lisi primo angolo per il Pisa : Siega alla bandierina la palla attraversa l’area senza che nessun dei nerazzurri riesca ad intercettarla;

10′ bello scambio Fabbro Masucci il quale non riesce a servire in area Marconi e l’azione sfuma ma il Pisa cresce;

11′ Altro corner per il Pisa con Masucci che di testa stacca più in alto di tutti ma la palla passa alta sopra la traversa;

21′ Giallo in area Marconi è atterrato ma il Direttore di gara lo ammonisce per simulazione;

27′ Ragusa ha l’occasione del vantaggio ma di testa mette clamorosamente la sfera fuori dallo specchio della porta;

31′ Marconi torna a segnare e l’Arena esplode: su un perfetto assist di Masucci l’attaccante nerazzurro salta e di testa mette la sfera alle spalle di Scuffet;

44′ Ragusa approfitta di un errore di Lisi per entrare in area ma il suo passaggio in area non è intercettato da nessuno dei suoi compagni di squadra e l’azione sfuma;

Secondo Tempo

48′ Maggiore ci prova ma il suo tiro è fuori dallo specchio della porta;

54′ Bell’azione di Ragusa va alla conclusione Bartolomei costringendo Gori a rimediare in angolo;

57′ Per il Pisa dentro Gucher che rileva Fabbro;

61′ Gucher offre un assist filtrante a Masucci che tuttavia non riesce ad agganciare la palla e l’azione sfuma;

67′ Anche la squadra ospite prova a cambiare qualcosa : dentro Mastinu e dopo pochi secondi lo Spezia trova la rete del pareggio con Ragusa ancora una volta complice una deviazione della difesa nerazzurra;

74′ Scambio Lisi con Pinato il quale entra in area a va vicino alla rete con la palla che esce di poco dal palo sinistro difeso da Scuffet;

76′ Lentezza in difesa di Lisi e lo Spezia va in vantaggio ancora con Ragusa che esulta correndo verso la panchina;

79′ Il Pisa è in difficoltà in questa ripresa in netto calo di idee e potrebbe approfittarne Mastinu ma la palla esce alta sopra la traversa;

82′ Gyasi si mangia letteralmente la palla del 3 a 1 quando la squadra ospite si trova in superiorità numerica in un contropiede rapidissimo complice la lentezza del Pisa che in questa seconda parte della gara non è entrata con il piglio giusto;

87′ A rimediare ad una gara che si stava per concludere nel peggiore dei modi ci pensa Aya che di testa spedisce la sfera alle spalle di Scuffet sugli sviluppi di un corner conquistato da Marin.

PISA (4-3-1-2): Gori; Ingrosso, Aya, Benedetti, Lisi; Marin, De Vitis, Siega (72′ Pinato); Masucci (77′ Moscardelli); Marconi, Fabbro (57′ Gucher). A disp. D’Egidio, Perilli, Izzillo, Di Quinzio, Minesso, Liotti, Asencio, Fischer. All. D’Angelo

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Capradossi, Terzi, Maggiore; Bartolomei, M. Ricci (67′ Mastinu), Bastoni (35′ Vignali); Ragusa, Gyasi (85′ F. Ricci), Bidaoui. A disp. Krapikas, Desjardins, Acampora, Burgzorg, Gudjohnsen, Benedetti, Erlic, Buffonge. All. Italiano

ARBITRO: Volpi di Arezzo

Marcatori: 31′ Marconi (P), 69′ Ragusa (S), 76′ Ragusa (S), 87′ Aya, 93′ Benedetti (P)

NOTE: terreno in buone condizioni, pomeriggio sereno. Spettatori: 7911 per un incasso di € 86.200. Ammoniti: Marconi (P) Marin (P), Ricci (S), Gucher (P) Siega (P) Bidaqui (S). Espulsi: 94′ Marconi per doppia ammonizione . Ang.: 5-4. Rec.: 1′ pt, 4′ st

Aurora Maltinti