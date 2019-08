“PisÆstate2019”: molti gli appuntamenti in Piazza dei Cavalieri

Pisa, sabato 24 agosto 2019 – Enrico Brignano, Vittorio Sgarbi, Paolo Ruffini, Gaetano Triggiano e i concerti di Gino Paoli, Carmen Consoli, Bandabardò, Canova, Giordana Angi. A Pisa, In Piazza dei Cavalieri, arriva “Summer Knights”, la nuova rassegna estiva di show e musica, proposta da Leg (Live Emotion Group) e inserita nel programma di “PisÆstate2019”, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, in collaborazione con il Teatro Verdi.

Si parte il 28 agosto con il nuovo e imperdibile one-man-show di Enrico Brignano, che sfida e rincorre il tempo. Dopo il successo di “Innamorato Perso”, Enrico Brignano presenta “Un’ora sola vi vorrei”: a spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

Il 6 settembre sul palco di Summer Knights arriva Vittorio Sgarbi con il suo spettacolo “Leonardo”, su LEONARDO DI SER PIETRO DA VINCI (1452/1519), di cui proprio nel 2019 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della morte. Leonardo ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinascimento giunto a noi, ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi; ci saranno sicuramente Monna Lisa in compagnia dell’Ultima Cena, e ogni aereo ingegno che il genio di Leonardo studiò, fino a spingersi alla tensione del volare.

In calendario per il 7 settembre il live di Giordana Angi, nel suo “Casa Tour”. Seconda classificata nell’edizione 2019 di Amici e vincitrice del premio della critica Tim, la cantautrice presenterà l’album di inediti, prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia) , dal titolo “C A S A”.

Evento atteso il 10 settembre in Piazza dei Cavalieri: “Up & Down” è l’happening comico, disobbediente e commovente con Paolino Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui quelle con le emozioni, con il tempo, con la diversità. La regia è firmata da Lamberto Giannini; sul palco Claudia Campolongo al pianoforte. Attraverso il filtro dell’ironia si indaga l’abilità e la disabilità alla felicità. Una rappresentazione dai connotati surreali e dagli sviluppi inaspettati con una forte connotazione d’improvvisazione, che interrompe le liturgie teatrali e offre al pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

11 settembre in Piazza dei Cavalieri con il grande Gino Paoli: 60 anni di musica festeggiati con uno speciale concerto evento dal titolo “Una lunga storia”, sessanta anni di carriera in cui la vita del cantautore genovese si intreccia inesorabilmente con la musica e la storia del nostro Paese.

La Bandabardò sarà a Pisa per il Summer Knights il 12 settembre. Ben 25 anni di attività appena compiuti e oltre 1500 concerti, a cui il pubblico ha partecipato numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere la Banda stessa.

Grande attesa per il live del 13 settembre di Carmen Consoli, che sul palcoscenico di Piazza dei Cavalieri, nel suo Rock tour, sarà accompagnata da una band di strumenti elettrici.

Il 14 settembre andrà in scena “Real Illusion”, tour 2019, il one man show dell’illusionista di fama mondiale Gaetano Triggiano. “Un mondo dove niente è ciò che sembra: dove quello che si vede è vero, ma non è la verità”. Lo spettacolo vanta la direzione artistica di Arturo Brachetti che così racconta lo show: “La ‘magia’ non è una forma d’arte, è una necessità. Tutti noi ne abbiamo bisogno per poter sognare e avere una conferma, anche se fittizia, che esiste una realtà migliore, dove tutto può succedere: volare, sparire, risorgere. Il pubblico preferisce sognare di essere ‘magico’ piuttosto che constatare i propri limiti terreni. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e metter in scena nuove ambientazioni e coreografie per le sue illusioni, sempre caratterizzate da ritmo incalzante ed energia pura.

Gran finale della rassegna dell’estate pisana il 15 settembre con il concerto dei Canova in ”Vivi Per Sempre Tour”. Durante il live la band presenterà dal vivo il nuovo disco “Vivi per Sempre”.