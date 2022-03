Pizza Bit Competition: in Toscana pizzaioli in gara per conquistare il titolo diPizza Ambassador 2023 Molino Dallagiovanna

Fa tappa il 21 marzo in Toscana, al Moretti Point presso Chef Lab Professional di Polo Montacchiello (PI), la lunga maratona di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideatoper i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia. Centottanta i pizzaioli che in tutta Italia si contendono il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

La competizione, che verte sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto, si sviluppa a partire da febbraio in 9 Gare Regionali, (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud), alle quali partecipano 20 pizzaioli per tappa. La gara continuerà a giugno e luglio con le 3 semifinali in programma sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Finalissima il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.

A giudicare i pizzaioli in gara è una giuria qualificata composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentantidel Gambero Rosso. I candidati saranno valutati in base a: ricetta dell’impasto (conoscenza base delle tecniche di impasto, metodo di esecuzione, creatività), presentazione del piatto finale (impiattamento, armonicità, creatività), assaggio (masticabilità, armonicità dei sapori e degli abbinamenti, cottura), professionalità del candidato (abbigliamento e presenza, capacità comunicative, gestione e pulizia della postazione di lavoro).

Partner tecnico dell’intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ospiterà la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. In occasione delle semifinali e della finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition. La selezione Regionale in Toscana si terrà lunedì 21 marzo 2022 dalle 9.00 alle 17.30 al Moretti Point presso Chef Lab Professional Service, Via E. Calabresi 34/36 – Polo Montacchiello (PI).

Le fasi della Pizza Bit Competition

1ª FASE – TAPPE REGIONALI

Al Nord con tappe in Piemonte, Lombardia e Veneto

– 2 febbraio a Centallo (CN) presso Universo Bianco, distributore Molino Dallagiovanna.

– 7 febbraio a Piubega (MN) presso Sanfelici Franco, distributore Molino Dallagiovanna.

– 7 marzo a Montegrotto Terme (PD) al Moretti Point presso Rogi.

Al Centro con tappe in Toscana, Lazio e Marche

– 21 marzo a Polo Montacchiello (PI) al Moretti Point presso Chef Lab Professional.

– 28 marzo a Roma presso la Scuola di Arte Bianca A tavola con lo Chef.

– 11 aprile a Mondolfo (PU) pressol’Accademia della Cottura MorettiLAB.

Al Sud in Sicilia, Puglia e Campania

– 2 maggio a Palermo alla Scuola di Arte Bianca MAG Master Academy Antonino Galvagno.

– 11 maggio a Pontecagnano Faiano (SA) alla Scuola di Alta Formazione GastronomicaIn Cibum.

– 16 maggio a Barletta (BAT) al Moretti Point presso Zingrillo.

2ª FASE – SEMIFINALI “ON THE BEACH”

– 20 giugno in Calabria.

– 27 giugno in Abruzzo.

– 4 luglio in Emilia Romagna.

3ª FASE – FINALE

Il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC) in occasione dei 190 anni dell’azienda.