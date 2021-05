Pontedera, Fratelli d’Italia interviene sulla vicenda del suolo pubblico

Pontedera (Pisa), 27 maggio 2021 – “Fratelli d’Italia si schiera al fianco di tutte le attività di via Vittorio Veneto gravemente penalizzate a causa della mancata concessione da parte del comune dell’utilizzo del suolo pubblico.” Così si legge in un comunicato di Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli (nella foro ndr), FdI Pontedera, che prosegue: “I locali della zona hanno usufruito per adesso dello spazio esterno solo nei fine settimana dalle 19 alle 23, quando viene chiuso il tratto dal ponte Napoleonico fino all’intersezione con via Fiorentina. Ma questa misura è senza dubbio insufficiente. Non si può lavorare solo nelle ore serali del fine settimana. I vari locali, bar, ristoranti, pizzerie e pub, che risultano gravemente penalizzati e soffrono di mancati guadagni, devono avere la possibilità di usare lo spazio esterno tutti i giorni della settimana. Non esistono attività commerciali di serie A e di serie B, è bene ricordarlo all’Amministrazione comunale, che invece di mettere il bastone fra le ruote, dovrebbe sostenere tutti quegli imprenditori che hanno scelto di investire soldi e mettere la passione nelle loro attività a Pontedera. Se si continua così, invece, molti di questi locali rischiano la chiusura una volta per tutte. Sollecitiamo quindi l’amministrazione, invece di far finta di nulla, a intervenire sulla questione e mantenere le promesse fatte, a maggior ragione quando come in questo caso la Consulta Fuori del Ponte si è espressa a favore della concessione del suolo pubblico e a misure per il periodo estivo in via Veneto.”