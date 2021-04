Pontedera Music Festival: i Solisti dell’Orchestra Filarmonica Pucciniana

Pontedera (Pisa), 21 aprile 2021 – Sabato 24 aprile alle ore 18 appuntamento con il Pontedera Music Festival, con un concerto che inaugura un nuovo importante sodalizio, quello con l’Orchestra Filarmonica Pucciniana. Una collaborazione fortemente voluta dalla direzione artistica per ampliare la tipologia di proposte musicali del festival e continuare l’opera di creazione di legami con le più importanti istituzioni musicali del territorio. Il concerto vedrà, infatti, protagonisti i solisti dell’Orchestra Filarmonica Pucciniana, con un programma incentrato sul classicismo strumentale settecentesco dedicato al trio d’archi e flauto. I solisti della pucciniana offriranno al pubblico l’ascolto di un trio e tre quartetti composti da alcuni dei più grandi musicisti del XVII secolo: di W.A.Mozart saranno eseguiti i quartetti in do maggiore per flauto KV. 285b e quello in re maggiore K. 285, alternati dal quartetto per flauto e archi op. 22 n. 2 di Viotti e dal trio per archi op. 14 n.1 di L. Boccherini. Composizioni dalle melodie particolarmente ispirate e dalle chiare strutture formali, attraverso le quali le modalità compositive dell’epoca, in contatto con le idee illuministiche e la fiducia nella ragione umana, trovarono nella forma sonata terreno fertile per la loro evoluzione.

L’Orchestra Filarmonica Pucciniana nasce da un’evoluzione del progetto “CittàLirica Orchestra”, voluto dalla Regione Toscana quale secondo polo lirico per la realizzazione delle stagioni liriche nei teatri di Pisa, Livorno e Lucca. Dal 2000 diventa l’organico stabile del Festival Puccini di Torre del Lago e delle sue numerose attività, in Italia e all’estero.

Il Pontedera Music Festival, giunto quest’anno alla terza edizione, è organizzato dall’Accademia Musicale Pontedera e la Fondazione Piaggio, con la preziosa collaborazione della prestigiosa etichetta discografica fonè, il patrocinio del Comune di Pontedera, e realizzata grazie ai contributi Fondazione Pisa, Unicoop Firenze, Banca Popolare di Lajatico e Vival Banca, grazie ai quali è stato possibile confermare alcune caratteristiche peculiari del Festival: qualità degli artisti di livello internazionale, presenza di musicisti operanti e conosciuti sul territorio della Valdera e il coinvolgimento della cittadinanza e dei giovani.

Il concerto sarà fruibile solo attraverso lo streaming in diretta, dal vivo, sul canale Youtube dell’Accademia Musicale Pontedera www.youtube.com/user/accademiachitarra e del Museo Piaggio.