Pontedera, per la “Notte D’Era” molte le adesioni degli operatori

Pontedera, martedì 21 Maggio 2019 – Moltissime le adesioni dei commercianti per la Notte D’Era, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e in programma sabato 29 giugno. A darne l’annuncio il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e la referente sindacale Valentina Savi. “Non avevamo dubbi sulla partecipazione dei commercianti” – spiegano i rappresentanti di Confcommercio – “perché sappiamo benissimo quanto sia importante e decisiva una festa a giugno per i locali e le attività commerciali della città. Contriamente ad altri, non ci siamo rassegnati al rifiuto dell’amministrazione comunale di organizzare la Notte Bianca, ma, sospinti dalla stragrande maggioranza dei commercianti, ci siamo subito messi a lavorare per la Notte D’Era”.

“Una risposta straordinaria” – la definiscono Condelli e Savi – “tanto che hanno aderito alla nostra proposta praticamente tutte le vie del centro storico: Corso Matteotti, Piazzone, via Montanara, via Cavallotti, via XX Settembre, via Veneto, piazza Curtatone, via Fiorentina, via Guerrazzi, via Gotti, via Saffi, via Rossini, piazza Concordia, via Lotti, via Veneto, Piazza Duomo, via Misericordia, via Roma. Come si capisce, quella sera Pontedera sarà una colorata esplosione di eventi ovunque in città, un susseguirsi di iniziative all’insegna del fantasy, organizzate dai locali e dai negozi di ciascuna delle strade aderenti. Mentre stiamo lavorando a completare il palinsesto della festa, di certo non mancheranno i mercatini a tema in via I Maggio e sul Piazzone, esposizioni artistiche ed eventi culturali, con il pieno coinvolgimento delle realtà dell’intera Valdera”.