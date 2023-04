Pranzo elettorale della Lega con il Ministro Salvini

Pisa, 18 aprile 2023 – “Grande folla e grande entusiasmo per l’attesissimo pranzo elettorale, avvenuto Lunedì 17 Aprile, presso il Tower Plaza Hotel, alla presenza del Segretario Nazionale, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Senatore Matteo Salvini.” Si legge in un comunicato della Lega Pisa, che prosegue: “Dopo l’introduzione e l’intervento del Sindaco di Pisa, Michele Conti e del Segretario Regionale della Lega, Luca Baroncini, è stata la volta del Segretario Nazionale Matteo Salvini, che ha salutato i presenti e dato la giusta carica ai 32 candidati alla poltrona di Consigliere Comunale, capolista On. Edoardo Ziello.

Presenti molti Consiglieri Regionali della Toscana, l’Europarlamentare On. Susanna Ceccardi, l’On. Andrea Barabotti, la candidata a Sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, oltre il Commissario Provinciale, Consigliere Regionale Elena Meini, il Segretario della Lega Pisana Marcello Lazzeri ed altri ospiti presenti.”