PREMIAZIONE CANI BAGNINO AL BAGNO DEGLI AMERICANI

“Ho voluto salutare il servizio dei cani di salvataggio a Pisa con una piccola premiazione a Charlie e Simba, i due meravigliosi cani che sono stati per noi eroi, salvando qualche domenica fa due fratellini in difficoltà fra le onde del mare di Tirrenia – afferma Gianna Gambaccini – Questa è anche una l’occasione per ringraziare l’associazione con i volontari e il loro Presidente Salvo Gennaro e il vicepresidente Loris Roffo, che hanno mostrato dal primo incontro una enorme disponibilità ad attivare il loro servizio sul litorale pisano. Voglio ringraziare Charlie e Simba e tutti gli stupendi cani di salvataggio che hanno vigilato per la nostra sicurezza in questo ritaglio di estate. La speranza per tutti è che il prossimo anno ci si possa liberare dalla morsa della pandemia, per dar vita ad un ampliamento di questo indispensabile servizio e fare ancora meglio di quest’anno. Ringrazio il Sindaco e l’assessore Bonanno per aver avallato questo progetto. Se avessi la possibilità di avere un ruolo nell’amministrazione regionale dopo il 21 settembre, renderei obbligatorio questo tipo di servizio sulle spiagge libere nella nostra costa Toscana“,