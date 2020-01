Prescrizione, Mugnai e Marchetti (Forza Italia): «No a una riforma contro gli innocenti»

Firenze, giovedì 30 gennaio 2020 – «Con Forza Italia ci battiamo a tutti i livelli affinché il nostro rimanga uno Stato di diritto, contro la riforma Bonafede sulla prescrizione» – dichiarano il Coordinatore regionale toscano del partito on. Stefano Mugnai e il Capogruppo in Regione Maurizio Marchetti presentando il calendario della mobilitazione che coinvolgerà tutta la Toscana. «Contro questa riforma a 5Stelle, a Roma abbiamo presentato una proposta di legge abrogativa d’iniziativa di Forza Italia, a prima firma del deputato Enrico Costa e sostenuta dalle capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini e al Senato Anna Maria Bernini. In Toscana, a nostra volta – illustrano Mugnai e Marchetti – ogni provincia sarà teatro di almeno un’iniziativa fra tavole rotonde, gazebo e conferenze stampa per sensibilizzare l’opinione pubblica su una battaglia di civiltà che interessa tutti quanti».

Di seguito gli appuntamenti nella varie province toscane:

Firenze Città, venerdi 31 gennaio ore 12.30 : conferenza stampa c/o ingresso Tribunale di Firenze, con volantinaggio sul posto fino alle 14.30

Firenze Provincia, sabato 1 febbraio ore 12 : conferenza stampa a Lastra a Signa, gazebo a Scandicci (9.45-12.30 piazza del Mercato) e a Campi Bisenzio (orario 15-18, via S. Stefano)

Arezzo, sabato 1 febbraio 10.30-13 : gazebo e conferenza stampa al mercato in via Giotto

Grosseto, sabato 1 febbraio dalle 10.30 : gazebo e conferenza stampa nella sede in via Cavour 13

Livorno, sabato 1 febbraio 15-17.30 : gazebo e conferenza stampa in via Grande

Lucca, sabato 1 febbraio 11.30 : conferenza stampa presso la sede di Viareggio (via L. da Vinci) insieme al Presidente della Camera Penale di Lucca

Massa Carrara, lunedì 3 febbraio, ore 15 : conferenza stampa c/o il Palazzo Comunale di Massa

Pisa, venerdì 31 gennaio ore 11 : conferenza stampa c/o ingresso Tribunale di Pisa (piazza della Repubblica); sabato 8 febbraio : gazebo

Pistoia, sabato 1 febbraio, dalle 11 : conferenza stampa e gazebo per l’intera mattinata a Montecatini Terme (piazza del Popolo)

Prato, sabato 1 febbraio 11.30-13 : conferenza stampa e volantinaggio c/o Caffè Il Lanificio (via M. Roncioni