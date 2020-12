Presentato il “Calendario della Rinascita 2021”

Pisa, 30 dicembre 2020. Il Comune di Pisa ha aderito all’iniziativa del “Calendario della Rinascita 2021” un progetto patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina. Il calendario è stato ideato da due donne, Rebecca Goetzke e Sarajò Mariotti, impegnate nel campo della moda, come progetto che nasce per dare una risposta positiva alla situazione di isolamento e distanziamento sociale creata dalla pandemia, in cui si è registrato l’aumento di episodi di violenza contro le donne, soprattutto tra le mura di casa. L’idea del calendario nasce come piccolo contributo psicologico, culturale e artistico che possa accompagnare tutte le donne che vivono con difficoltà questo momento così delicato. Un modo per ricordare a tutti il no contro la violenza sulle donne, e far sì che il 25 novembre non duri solo un giorno, ma tutto l’anno.

Il calendario è stato ufficialmente presentato stamani a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini, del vicesindaco con delega alle pari opportunità Raffaella Bonsangue, delle organizzatrici Rebecca Goetzke e Sarajò Mariotti e della giovane cantante pisana Martina Niccolai, che eseguito dal vivo un brano legato al tema della rinascita. “Il calendario che presentiamo oggi – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini – è un’altra iniziativa che conferma la sensibilità e l’impegno della nostra Amministrazione sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza sulle donne. Accogliamo volentieri questo progetto che rappresenta la possibilità di rinascere per tutte le donne e in particolare quelle che hanno subito percorsi di violenza, a maggior ragione in questo periodo segnato dalla pandemia e da tante difficoltà. Ringrazio le organizzatrici e ricordo che i proventi della vendita del calendario andranno a supportare associazioni impegnate sul territorio a difesa delle donne.”

“L’iniziativa di oggi dimostra quanto sia importante la solidarietà tra donne – ha aggiunto il vicesindaco Raffaella Bonsangue, che ha accolto le organizzatrici a nome del sindaco di Pisa e di tutta l’Amministrazione Comunale -. Nella fase della pandemia i casi di violenza sulle donne e i femminicidi sono aumentati, aggravati anche dalla crisi economica e dalla convivenza forzata. La nostra amministrazione sul tema ha dato risposte concrete, da ultimo disponibilità di un alloggio ceduto dal Comune alla Sds per ospitare le donne vittime di violenza, anche in questa particolare situazione di emergenza sanitaria. Salutiamo questo progetto che simboleggia la rinascita e la speranza per un nuovo anno che arriva”.

“Le immagini di cui il calendario è composto, ciascuna accoppiata ad una frase di ispirazione e di speranza in un futuro migliore, vorrebbero ricordare, mese per mese, un insieme di concetti utili e semplici che funzionino da sprone per superare i momenti più difficili, aiutando ad affrontare le difficoltà della vita, un giorno per volta – spiega Rebecca Goetzke -. L’impresa è stata complessa, visto il numero di persone coinvolte nel progetto, tra modelle, fotografi, videomakers, stilisti abbigliamento e accessori, parrucchieri, truccatori e addetti marketing, ma abbiamo dato vita ad un progetto emozionante e di ispirazione per tutte le donne, per continuare a credere e sognare un domani migliore. Ringraziamo tutti i partners che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto: il Presidente Stefano Tomà dell’Artistic Development Association International, l’UNSA, il Comitato Roma capitale Italia Europa, l’associazione culturale Italia-Olanda-Suriname “Faja-Loby” di Marcia Sedoc, l’associazione operaia di Cascina e lo sponsor Officine Garibaldi di Pisa per il sostegno”.