Prima vittoria della stagione per i nerazzurri: Juve Stabia – Pisa 0-2

Prima trasferta per i nerazzurri in questo nuovo campionato di Serie B che riporta alle buone vecchie abitudini della scorsa stagione, ossia alla grande capacità della squadra di Mister D’Angelo di essere molto aggressiva proprio in trasferta, conquistando così i primi tre punti della stagione. La squadra nerazzurra si dimostra compatta e ordinata e da subito mette le cose in chiaro con una traversa colpita con un tiro potente di Masucci. Ma il vantaggio del Pisa arriva intorno alla mezz’ora di gioco quando da una punizione guadagnata quasi dal limite di area, Gucher non sbaglia e spedisce la palla alle spalle di Branduani.

I padroni di casa tentano di raddrizzare la gara ma le loro intenzioni non producono risultati concreti.

Nella ripresa Mallamo in corsa lascia partire un tiro che è magistralmente intercettato da Lisi che salva spedendo in corner. Ma sono sempre i nerazzurri a creare l’azioni più pericolose come quella al 69′ nella quale è Lisi sulla fascia sinistra che entra in area, salta l’avversario e realizza un perfetto cross che viene agganciato in corsa da Marconi che realizza la seconda rete della gara, la sua prima rete in Cadetteria. Grande felicità della squadra di D’Angelo che festeggia sotto la curva ospiti dove circa 250 tifosi nerazzurri hanno raggiunto la città campana per questa prima trasferta della stagione.

Juve Stabia (3-4-2-1): Branduani; Vitiello, Troest, Tonucci; Germoni, Addae (46′ Rossi), Calò, Mallamo; Elia (68′ Carlini), Di Gennaro (73′ Canotto); Cissè. A disp. Esposito, Russo, Lia, Ricci, Boateng, Melara, Todisco, Mezavilla, Calvano. All.: Caserta

Pisa (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Lisi, Minesso (53′ Belli); Gucher, Verna, Marin (63′ Siega); Masucci (68′ Asencio), Marconi. A disp: D’Egidio, Perilli, Birindelli, Izzillo, Di Quinzio, Meroni, Giani, Pinato, Fischer. All. : Luca D’Angelo

Arbitro: Serra di Torino

Reti: 32′ Gucher (P), 69′ Marconi (P)

Note: Terreno in buone condizioni. Ammoniti: Mallamo, Vitiello, Germoni, TonucciEspulsi: Benedetti (P) per doppia ammonizione; Luca D’Angelo (P) per proteste. Ang. : 8-2. Rec.: 2′ pt, 6′ st.

Aurora Maltinti