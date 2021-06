Primi esami di qualifica per i corsi IeFP a Santa Croce

SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa), sabato 26 giugno 2021 – Undici ragazzi hanno scommesso a Santa Croce sull’Arno in una formazione alternativa alla scuola superiore tradizionale qualificandosi come tecnici specializzati nel settore della meccanica. Ieri, venerdì 25 giugno, si è conclusa con successo la loro avventura nella prima edizione del corso triennale IeFP (acronimo di Istruzione e Formazione Professionale) che la Regione Toscana ha finanziato nel Comprensorio del Cuoio sostenendo in toto le spese sostenute da questi giovani durante il loro cammino. Il corso è stato erogato dall’agenzia formativa Forium che ha potuto usufruire come spazi didattici dei laboratori di meccanica messi a disposizione dall’azienda Futura di Ivo Mancini, imprenditore e promotore di iniziative volte ad accorciare la distanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Il percorso IeFP meccanico di Santa Croce, iniziato a settembre 2018, è proseguito durante la pandemia con attività di formazione a distanza. Gli allievi hanno affrontato, oltre alle lezioni frontali e laboratoriali, anche 800 ore di stage in aziende del settore. I ragazzi, che sono stati seguiti in tutto questo percorso dalla tutor Sara Marcheschi, sono: Umberto Bonfiglioli, Dennys Nazareno Demasi, Denis Dika, Abderrazzak Khalkhal, Alessio Macchi, Alessio Maiorano, Riccardo Rammairone, Serigne Fallou Sow, Denis Stefanelli, Manuel Tani e Luca Turi. Al termine del percorso gli allievi hanno sostenuto un esame orale e pratico davanti a una commissione nominata dalla Regione Toscana. Per loro adesso si aprono due strade: la ricerca di un lavoro attraverso il titolo conseguito oppure l’iscrizione al quarto anno di un istituto professionale per riprendere il cammino scolastico superiore tradizionale. La buona notizia è che due dei ragazzi appena qualificati saranno inseriti in organico nell’azienda CM Lavorazioni Meccaniche di Santa Croce sull’Arno che fa sempre riferimento alla famiglia Mancini. Altri quattro allievi inoltre sono già stati selezionati da altrettante aziende, per un totale quindi di sei allievi già sicuri di un’occupazione.

Al momento a Santa Croce sull’Arno sono in coso altri due corsi IeFP: uno che riguarda il settore dell’estetica e uno, organizzato in collaborazione con Formatica Scarl, per tecnici meccatronici delle autoriparazioni, quest’anno giunti al secondo dei tre anni di durata. Per settembre, è invece previsto l’avvio di un altro ciclo dedicato sempre alle autoriparazioni, dal nome MEGA2, le cui iscrizioni sono ancora in corso. Per informazioni, visitare la pagina https://bit.ly/3h0Eo46.