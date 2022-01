Calambrone (Pisa), 2 gennaio 2022 – Ben oltre 250 doni solidali – tra praline, tavolette, panettoni – sono arrivati nelle case di tante famiglie sensibili all’IRCCS Fondazione Stella Maris. A donarli sono stati cittadini e imprese che hanno voluto festeggiare il Natale in modo solidale. E’ il bellissimo risultato de “La speranza è il dono più dolce”, la prima iniziativa di prodotti solidali natalizi a sostegno del Nuovo Ospedale di Pisa, promossa dall’Associazione Amici della Fondazione Stella Maris Onlus con la collaborazione di Angiolini Cioccolato, la casa della cioccolateria Toscana con sede a Pontedera, a favore dell’Istituto scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Calambrone (Pisa). Entro fine gennaio sarà reso noto quanto raccolto grazie a questo speciale evento.

In occasione delle festività di Natale queste tre realtà hanno unito le forze in un percorso di responsabilità sociale, condividendo l’impegno a favore del progetto del nuovo complesso ospedaliero che sarà realizzato a Pisa, un Nuovo Ospedale innovativo in termini di accoglienza e di presa in carico di tutta la famiglia, ma anche connesso (smart hospital) con le realtà sanitarie regionali e nazionali.

Ma c’è di più. Da Angiolini Cioccolato è arrivato anche un dolce pensiero per tutti i bambini e i ragazzi ricoverati nel nostro ospedale, donando un centinaio di confezioni di cioccolato per addolcire un po’ il ricovero in una situazione ancora densa di preoccupazione. Una vicinanza che dimostra l’attenzione che questa impresa, unica nel suo genere per la qualità della sua offerta, dedica ai più piccoli. Le confezioni di Angiolini Cioccolato sono state distribuite in tutti i reparti e al triage.

“Siamo contenti di aver rinnovato la collaborazione a favore dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, una realtà di grande rilievo scientifico e clinico per tanti bambini e ragazzi che questa pandemia ha reso ancora più fragili – dice Alex Angiolini -, supportando la raccolta fondi dell’Associazione Amici della Fondazione Stella Maris. Siamo una piccola realtà che riconosce il valore delle persone. Oltre al supporto dell’iniziativa solidale di Natale, abbiamo pensato anche a un piccolo dono di cioccolato per tutti i piccoli di Stella Maris e le loro famiglie. Anche se la pandemia ci preoccupa tutti, pensiamo che il cioccolato possa farci sentire più coccolati e vicini”.

“L’IRCCS Fondazione Stella Maris ringrazia doppiamente il mastro cioccolatiere Giovanni Angiolini e il figlio Alex – sottolinea il Presidente, l’avv. Giuliano Maffei -. Innanzitutto per la collaborazione che si è rinnovata sotto il segno del sostegno ai progetti a favore dei nostri pazienti, che si è concretizzata in un evento solidale che speriamo di rinnovare in termini di qualità e umanità, valori caratterizzanti di questa impresa pontederese. E poi per il dolce pensiero ai nostri bambini ricoverati. Sono felice di questa sinergia. Angiolini fonda la sua attività sulla competenza e la qualità, valori che sono a fondamento dei nostri operatori nella cura quotidiana dei pazienti provenienti da tutta Italia. Un ringraziamento lo dedico anche all’Associazione Amici della Fondazione Stella Maris, da sempre supporto prezioso e sinergico ai progetti dell’Istituto. Speriamo in collaborazioni profonde e durature”.

Angiolini, il Sublime del Cacao. Giovanni Angiolini è il maitre chocolatier di questa piccola realtà toscana che ha fatto della selezione della materia prima e della lavorazione “bean to bar “(dal seme del cacao più puro alla tavoletta) il proprio punto di forza, per una produzione di altissima qualità. L’amore e la dedizione che Angiolini Cioccolato mette nelle sue creazioni rendono il cioccolato un’arte da dover condividere, come si condividono le emozioni più belle. Un’arte che è condivisa anche con i piccoli ricoverati alla Fondazione Stella Maris.

L’Associazione Amici della Fondazione Stella Maris, è nata nel 1993 con lo scopo di affiancare l’attività della Fondazione Stella Maris per promuovere e sostenere iniziative in favore della cura, riabilitazione, assistenza e inserimento sociale dei giovani affetti da disabilita psichica. Il nostro impegno è rivolto a stabilire contatti di collaborazione con Autorità, Aziende, Enti e associazioni aventi analoghe finalità. L’intento è quello di diffondere la conoscenza dei problemi della Fondazione e dei giovani disabili tramite i mezzi della comunicazione sociale per sensibilizzare tutti i cittadini.