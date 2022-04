Pisa, 20 aprile 2022 – Prosegue, martedì 26 aprile, il progetto “EDUCARE ALL’UMANITA'”, un ciclo di incontri formativi rivolti a tutte quelle figure come genitori, insegnanti ed educatori, che si occupano dell’educazione dei giovani. Gli incontri vogliono fornire degli strumenti preziosi per parlare ai giovani delle tematiche che più toccano da vicino: SOCIAL, VIOLENZA, DIPENDENZE, DISCRIMINAZIONI, DISABILITA’ E SPORT. Saranno coinvolte figure professionali che tratteranno le tematiche con professionalità e attenzione e che potranno fornire le risposte a quelle domande che arrivano e alle quali non si sa come rispondere quando ci si avvicina al mondo dei giovani. L’informazione e la prevenzione sono strumenti molto importanti per poter prendere delle scelte consapevoli, l’aiuto di professionisti del settore è fondamentale.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con:

– Centro Sportivo Italiano – Comitato di Pisa;- Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani;- Movimento Shalom;- Insieme per Pisa;- Mondo Libero Dalla Droga Italia,- Comitato dei cittadini per i diritti umani- Stazione Leopolda di Pisa.

Terzo incontro dal titolo ” VIOLENZA E DISCRIMINAZIONI”

Martedì 26 aprile 2022, dalle ore 17 alle ore 19Stazione Leopolda di Pisa

Intervengono:

– FRANCESCO PRESTIFILIPPO, Avvocato matrimonialista e familiarista- CRISTINA CHERCHI, pedagogista clinica- MARIA GAINUTA, responsabile toscana del comitato dei cittadini per i diritti umani- AMANCIO EDU NTUNGU NENGA , coordinatore Movimento Shalom Pisa

L’evento è aperto al pubblico – si ricorda che l’accesso alla Stazione Leopolda è consentito muniti di green pass e con obbligo di mascherina.