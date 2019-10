Protesta in piazza Vettovaglie, il Sindaco Conti: “Creiamo un tavolo di lavoro per trovare una soluzione comune”

Pisa, sabato 26 ottobre 2019 – Stamani il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dal vicesindaco Bonsangue e dall’assessore alla sicurezza Bonanno, è intervenuto alla manifestazione in piazza delle Vettovaglie organizzata da residenti e commercianti della zona. Il Sindaco ha ascoltato le lamentele dei cittadini, accogliendo la necessità di trovare una sede in cui affrontare una situazione complessa e spesso di difficile convivenza: “La vivibilità del centro storico, di giorno e di notte – ha detto nell’incontro – è un tema importante che sta a cuore all’amministrazione comunale. Stamattina sono qui per confrontarmi con voi, come sono abituato a fare con tutti i cittadini e come credo debba doverosamente fare un Sindaco. I problemi di questa piazza e di questa zona del centro storico sono molti e complessi e toccano interessi diversi e spesso contrastanti”.

“La mia proposta – ha proseguito Conti – è quella di creare un tavolo composto dai rappresentanti dei commercianti, dei residenti, degli albergatori, dei comitati di quartiere per poi andare insieme dal Prefetto e trovare una soluzione comune che tenga conto delle esigenze di tutti. Dal canto nostro continueremo a potenziare i servizi della Polizia Municipale per contrastare, insieme alle altre forze dell’ordine, i fenomeni di spaccio e microcriminalità. Sottolineo che proprio in questo mese abbiamo avviato in pianta stabile il turno notturno da mezzanotte fino alle 6 di mattina, sperimentato durante l’estate. 3 agenti in borghese durante il weekend o secondo necessità controllano le zone più calde della movida, per contrastare i fenomeni di spaccio, degrado e microcriminalità, vigilando sul rispetto delle regole da parte di tutti.”

Questi i numeri degli interventi della Municipale da inizio 2019 ad oggi in centro storico nelle ore serali e notturne: 20 gli agenti impegnati settimanalmente nei servizi di controllo in zona movida che effettuano turni in orario 19 – 01 o 20 – 02 e, a partire dall’estate, anche 00 – 06.

64 i verbali per emissione di musica senza autorizzazione (VIAC) nei confronti di locali che non rispettavano regole ed orari.

20 sanzioni per vendita di bevande alcoliche dopo le 24 agli esercizi commerciali che fanno vendita al dettaglio e non somministrazione, ovvero minimarket.

34 multe, sempre nei confronti di minimarket, per irregolarità varie riscontrate durante i controlli (orari apertura, somministrazione in assenza di titolo, mancata esposizione dei prezzi, ecc.).

6 i verbali per vendita di alcol a minori, che in alcuni casi ha portato alla chiusura di dei locali.

65 le violazioni riscontrate per occupazione di suolo abusiva, che nei casi di reiterazione, ha portato anche alla chiusura dei locali che continuavano a non rispettare le regole, per alcuni giorni.

12 gli arresti per spaccio in centro storico.

1000 le birre sequestrate (oltre a decine di bottiglie di superalcolici) tra piazza Vettovaglie e zona Cavalieri, sia in caso sequestri a venditori abusivi colti in fragranza di reato, sia in caso di individuazione di magazzini abusivi finalizzati allo stoccaggio delle bottiglie di birre in pieno centro storico, come nei tre casi di appartamenti perquisiti dalla Municipale, individuati dopo operazioni di pedinamento dei venditori ambulanti.