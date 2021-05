Quasi ultimati i lavori di riqualificazione in Piazza Timisoara a Fornacette

Calcinaia (Pisa), 16 maggio 2021 – In fase di ultimazione il lavoro che ha visto dare nuovo colore, rigorosamente verde, alla riqualificata Piazza Timisoara (Piazza del Mercato) a Fornacette. Entro il termine previsto sta infatti per essere completata la piantumazione di arbusti ed alberi che vanno ad incorniciare un’opera cominciata con il rifacimento dei muri perimetrali della piazza e della segnaletica.

L’intervento del valore complessivo di 50.000 € è stato finanziato all’80% ovvero per ben 40.000 € dalla Regione Toscana grazie al Bando Spazi Urbani 2020 a cui l’ente comunale ha partecipato. I restanti 10.000 € necessari ad ultimare i lavori sono invece a carico del Comune. Piazza Timisoara (Piazza del Mercato) che resta un punto di aggregazione molto importante per Fornacette presenta adesso un aspetto decisamente più gradevole e decoroso. Spetta naturalmente a tutta la nostra comunità preservare questo luogo e viverlo in maniera rispettosa, riscoprendo quanto sia piacevole tornare ad incontrarsi, con tutte le precauzioni del caso.