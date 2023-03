Rally, Gianandrea Gherardi sfortunato a Il Ciocco

Chianni (PI), 12 marzo 2023 – Bilancio dolce amaro per Gianandrea Gherardi al 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e valido anche per la Suzuki Rally Cup, serie che vede protagonista, per il secondo anno consecutivo, il pilota pisano.

L’alfiere di Jolly Racing Team, affiancato da Sandro Sanesi sulla Suzuki Swift Sport Hybrid Ra5H, preparata da PFA Motorsport, ha vissuto una gara a due facce. L’avvio è stato estremamente positivo, con la seconda posizione nel monomarca giapponese arrivata dalla prova spettacolo del venerdì pomeriggio, in diretta televisiva. Purtroppo, poi, nella seconda giornata, dopo un avvio in lotta per le posizioni da podio, si sono presentati problemi ai freni, che ne hanno limitato le prestazioni per gran parte della gara. Grazie anche alla presenza dell’esperto copilota fiorentino al suo fianco, Gherardi ha comunque saputo mantenere sangue freddo e lucidità, gestendo la situazione difficile e riuscendo a portare la macchina al traguardo, a distacchi dal podio non troppo ampi ed in ottava posizione di trofeo, quinta di classe e quarta tra gli Under 25 del monomarca.

“Ovviamente speravo in un risultato migliore, ma le gare sono anche queste – le parole di Gianandrea Gherardi – La prima prova era stata perfetta, un avvio così positivo non me lo sarei aspettato, ma la giornata di sabato ci ha riportato con i piedi per terra. Assieme al team abbiamo cercato di risolvere le difficoltà con i freni, ma abbiamo dovuto giocare in difesa per quasi tutta la giornata di sabato. Se il piazzamento finale non mi soddisfa, guardo comunque il bicchiere mezzo pieno: abbiamo visto che i distacchi dal podio non sono così elevati, e senza problemi so di avere a mia disposizione un pacchetto tecnico di grande qualità. Rispetto allo scorso anno, la presenza di Sandro Sanesi al mio fianco mi sta facendo fare uno step in avanti, e ci tengo a ringraziare Fabio Poggio, titolare di PFA Motorsport, per il mezzo che mi mette a disposizione. Archiviata questa gara, è già tempo di pensare al #Rally Regione Piemonte, prossimo appuntamento della Suzuki Rally Cup, nel quale vogliamo puntare ancora più in alto.”

Nella foto (free copyright Thomas Imagery): Gianandrea Gherardi e Sandro Sanesi sulle strade del Rally Il Ciocco.