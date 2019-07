Rimozione alberi pericolanti

Pisa, martedì 30 luglio 2019 – . Nell’ambito del monitoraggio cui sono sottoposte tutte le piante del territorio comunale, gli agronomi hanno individuato alcuni alberi in condizioni precarie e ritenuto necessario il loro abbattimento. Le vie interessate dalla rimozione di alberi pericolanti sono via Settembrini, piazza Caduti di Cefalonia, via Marsala (Riglione), via XXIV Maggio (I Passi) e l’area verde di fronte a Piazzale Donatello (Cep). Nello specifico, in via Settembrini, sono in corso di abbattimento 20 olmi perché completamente secchi; successivamente è in programma l’abbattimento di due grossi olmi al Cep e la potatura dei pini antistanti piazzale Donatello. Ancora da programmare l’intervento di abbattimento di 4 lecci in piazza Caduti di Cefalonia per problemi fitosanitari, altri 6 olmi in via Marsala e 22 olmi in via XXIV Maggio (quartiere I Passi). Come per tutte le rimozioni che avvengono in caso di piante ritenute instabili, è prevista la ripiantumazione di nuove essenze arboree nel periodo dell’anno più congruo.