Ripartono i mercati estivi a Marina di Pisa e Tirrenia

Pisa, 28 maggio 2020 – Ripartono i mercati estivi di Marina di Pisa (domenica) e Tirrenia (martedì). Si parte domenica 31 maggio con il mercato a Marina di Pisa, dove sono previste alcune modifiche al traffico e alla sosta che resteranno in vigore ogni domenica fino al 27 settembre incluso, con orario 7.00-15.00. Le modifiche: divieto di transito veicolare e sosta in via della Repubblica Pisana, compresa Piazza Gorgona lato mare; divieto di transito e sosta in via Padre Agostino da Montefeltro, compresa Piazza Sardegna lato mare; istituzione del senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito; sospensione della pista ciclabile del lungomare nel tratto occupato dai banchi del mercato.

A Tirrenia invece il mercato si terrà ogni martedì, nel periodo compreso dal 2 giugno fino al 29 settembre incluso, con orario 7.00-15.00, e saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta: divieto di transito veicolare e di sosta in Piazza Belvedere (lato est); divieto di transito e sosta in Piazza dei Fiori e via dei Fiori; divieto di transito e sosta in via degli Oleandri, nel tratto da via dei Fiori e via Pisorno; divieto di transito e sosta in via degli Ontani, nel tratto da via dei Fiori a via delle Rose, con senso unico alternato a vista esclusivamente per i residenti.