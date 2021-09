Rotatoria della Cittadella intitolata a Piero Fioretti

Pisa, 24 settembre 2021 – Scoperta questa mattina la targa in onore del professor Piero Fioretti, cui è stata dedicata la rotonda che si trova tra il ponte della Cittadella e piazza Terzanaia. Alla cerimonia, oltre a familiari e colleghi, erano presenti il sindaco Michele Conti, il vicesindaco Raffaella Bonsangue, l’assessore Raffaele Latrofa e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai. L’intitolazione è stata decisa dalla Giunta considerato il percorso personale e professionale del professor Fioretti che “ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della ricerca scientifica in ambito ginecologico ideando, tra le altre, la terapia fetale in utero con approccio mininvasivo. Una intuizione che gli valse un prestigioso premio da parte della città di Pisa oltre all’assegnazione da parte della Regione Toscana di 10 posti di assistente ginecologo presso l’istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Pisa”.

«Un riconoscimento dovuto nei confronti di un grande professore – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – fondatore di una scuola medica molto importante. Se oggi la sanità pisana è così attrattiva lo dobbiamo a persone come Fioretti che per anni, con il loro lavoro e la loro professionalità, hanno formato le nostre strutture ospedaliere. L’intitolazione di questa rotatoria al professor Fioretti permetterà a tutti noi e alla città di mantenere vivo il suo ricordo».

«Abbiamo fortemente voluto intitolare questo spazio pubblico – ha dichiarato la vicesindaco Raffaelle Bonsangue – non lontano dall’ospedale e in luogo molto significativo della città, al professor Piero Fioretti, per ricordare il suo impegno nei confronti di tutta la comunità cittadina, che lo porterà sempre nel cuore per la professionalità e gli insegnamenti che ha saputo trasmettere. La sua clinica è stata un passaggio e un riferimento fondamentale per molte mamme pisane, che lì hanno partorito i propri bambini, e dove altre hanno trovato cura ed attenzione».

«Sono orgoglioso di far parte di questa giunta che intitola luoghi pubblici cittadini a persone del valore e dell’importanza del professor Fioretti – ha dichiarato l’assessore Raffaele Latrofa. Come assessore ai lavori pubblici e al verde pubblico mi prendo l’impegno di mantenere bella e decorosa questa importante rotatoria cittadina da oggi dedicata al professore».

«Ho lavorato per molti anni, come chirurgo, presso l’ospedale della nostra città – ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai – e ho potuto conoscere e apprezzare moltissimo il professor Piero Fioretti. Una figura di straordinaria rilevanza. Un medico che ha dato moltissimo non solo alla nostra città ma a tutta l’Italia. Il professor Piero Fioretti ha infatti formato tantissimi medici diventati, a loro volta, grandi professionisti in ogni parte del nostro Paese. Oggi la nostra città colma un debito con un grande professionista al quale tante donne, in particolare, devono moltissimo».