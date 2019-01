Rotte dell’Europa: dialoghi aperti per l’alternativa, incontri di Sinistra Italiana

Pisa – La preparazione dell’appuntamento elettorale di dimensione continentale non è stata spesso oggetto di discussioni specifiche ed approfondite. “Da un lato – spiega Ettore Bucci (SI) – le elezioni europee non hanno ancora a disposizione vere liste trans-nazionali e partiti pan-europei autentici; d’altro canto, si resta – a torto o a ragione – legati alle dinamiche più peculiari del contesto nazionale, alle contraddizioni che talvolta non consentono di alzare lo sguardo verso gli argomenti che riguardano tutte e tutti gli europei. Proprio per questo, come Sinistra Italiana, comunità politica che prova anzi tutto a formarsi, a formare senso e consenso per un’idea alternativa di società, abbiamo costruito tre appuntamenti pubblici. Dialoghi tematici aperti, uniti da un titolo: rotte dell’Europa. Li svolgeremo a Pisa, tra gennaio e febbraio”.

Quale sarà l’oggetto di tali dibattiti? “Inquadreremo tre argomenti centrali tra i tanti dell’agenda politica del continente: la relazione tra sovranità democratica degli Stati e dell’Unione e la finanza; il nesso tra l’automazione crescente della produzione e gli squilibri di reddito, assieme ai possibili correttivi; la centralità (perduta o mai del tutto assunta se non in forme superficiali e retoriche) della cultura e della conoscenza. Siamo consapevoli che tali nuclei tematici non esauriscano la mole di argomenti che possono arricchire un programma per un’Europa alternativa, sociale, progressista ed inclusiva in termini diversi dal nazionalismo e dal liberismo. Ma vogliamo, tuttavia, mettere a disposizione uno spazio pubblico di discussione, affinché la preparazione di un momento decisivo per mezzo miliardo di cittadine e cittadini non sia lasciato ai soliti 45 giorni di campagna elettorale”.

Il primo appuntamento, dal titolo Sovranità, democrazia, finanza, si svolgerà venerdi’ 11 gennaio 2019 a partire dalle ore 18:30 presso la sala Arsenale 2 in via San Martino 69. Esprimeranno un contributo alla discussione i seguenti relatori: Andrea PERTICI, docente di diritto costituzionale dell’Università di Pisa; Nadia URBINATI, docente di teoria politica presso la Columbia University in the city of New York; Tommaso FATTORI, capogruppo di Si Toscana a Sinistra nel Consiglio regionale. Modererà la discussione Lorenzo ZAMPONI, assegnista di ricerca in scienza politica della Scuola Normale Superiore e membro della redazione di Jacobin Italia.