Sabato la Notte bianca dello sport a Pisa

Pisa, 17 settembre 2024. Si terrà sabato 21 settembre la seconda edizione della Notte bianca dello Sport a Pisa. Strade e piazze del centro storico saranno trasformate in spazi attrezzati dove svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito per presentare le relative attività, con dimostrazioni e performance. A presentare l’iniziativa stamani a Palazzo Gambacorti l’assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa, insieme al professor Marco Macchia, delegato per i Rapporti con il territorio dell’Università di Pisa e ai rappresentati degli sponsor tecnici della manifestazione, Giuseppe Nunziata per Decathlon e Marco Pacini per HTS Verde Sportivo. In collegamento da Roma anche Francesco Marchionni, Consigliere di Presidenza Vicario del Consiglio Nazionale dei Giovani per presentare il programma del Youth Summer Camp 2024 che si svolgerà a Pisa, agli Arsenali Repubblicani, dal 19 al 22 settembre e prenderà parte alla Notte bianca dello Sport con 100 giovani provenienti da tutta Italia.

Sabato a partire dalle ore 17.30 saranno presenti in centro storico 125 tra stand e postazioni, presenziate da enti, gruppi e associazioni sportive pisane, con stand espositivi e attività dimostrative lungo tutto il percorso che si snoderà tra Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo e lungo l’asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e Logge di Palazzo Gambacorti. Alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione della Notte su Ponte di Mezzo con una dimostrazione di pattinaggio artistico svolta dalle ragazze dello Skating Academy e Cresco Pattinaggio, alla presenza del sindaco Michele Conti e dell’assessore Frida Scarpa. Dalle ore 19 in poi, sempre su Ponte di Mezzo, si terranno i due talk di approfondimento dove parteciperanno ospiti importanti del mondo universitario sportivo e campioni dello sport agonistico e paralimpico.

Il Comune di Pisa per la seconda volta, aderisce alla Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, in programma ogni anno per promuovere lo sport e gli stili di vita sani e attivi. Tra gli eventi la #BeActiveNight in contemporanea in tutti i paesi dell’Unione Europea. La Notte bianca dello sport di Pisa è in collaborazione con l’Università di Pisa, il Coni, e coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curata da Sport e Salute spa. Sponsor tecnici della manifestazione sono Acque spa, Decathlon e HTS Verde Sportivo.

Tra le discipline sportive che si potranno conoscere grazie alla presenza delle associazioni: pugilistica, arti marziali, danza e scherma in Logge dei Banchi; pallavolo, basket, calcio, padel, rugby, vela e triathlon in Lungarno Galilei; beach soccer, danza football americano e varie discipline in Lungarno Mediceo; giochi da tavolo sotto le Logge di Palazzo Gambacorti; scacchi e bridge in via degli Uffizi; danza, rally e altre attività in piazza XX Settembre; arcieri, kalisthenia, ginnastica ritmica e altre attività su Ponte di Mezzo; danza, crossfit, scherma e altro in piazza Garbibaldi; ping pong, canottaggio, equitazione e baseball in Lungarno Gambacorti; badminton, danza, moto e corsa in Lungarno Pacinotti; pattinaggio artistico il largo Ciro Menotti.

Domenica 22 settembre si terrà invece la manifestazione sportiva dedicata ai più piccoli “Miniduathlon sui Lungarni”, riservata ai bambini dai 2 ai 10 anni. L’appuntamento è alle ore 9 in piazza XX Settembre per partecipare con tricicli e biciclette alle attività del Miniduathlon che prevedono percorso su due ruote e corsa a piedi con merenda finale su Ponte di Mezzo. L’iniziativa per i più piccoli è realizzata dal Comune di Pisa insieme a Pisamo e fa parte delle attività organizzate in occasione della Colazione su Ponte di Mezzo per la Settimana della Mobilità. Il Miniduathlon è realizzato in collaborazione con Uisp Comitato di Pisa, Misericordia di Pisa, Pisa Road Runners, CSI Centro Sportivo Italiano e Coni. Per le iscrizioni, da presentare entro al 20 settembre, è necessario scaricare il modulo dal sito web www.pisarrc.it.

“Quest’anno la grande festa dello sport pisano si allarga e invade il centro storico della città – ha detto l’assessoreFrida Scarpa – con la partecipazione di 125 associazioni sportive che permetteranno di far conoscere tantissime discipline che si praticano nella nostra città grazie a esibizioni e dimostrazioni. Abbiamo voluto riproporre un evento che lo scorso anno ha registrato la presenza di tantissimi partecipanti, con l’augurio di replicare le circa 15mila persone della scorsa edizione. Ci sarà la possibilità di assistere a spettacoli, partecipare a minitornei, provare sport e discipline, divertirsi con la famiglia e con gli amici. Saranno tanti gli ospiti importanti presenti alla manifestazione, tra cui gli atleti Anna Bongiorni, Filippo Macchi, Daniele Meucci, le atlete del Sitting Volley capitanate da Eva Ceccatelli, Enrico Carrara e molti altri ospiti”.

“Come novità di quest’anno, in contemporanea – ha proseguito l’assessore – dal 19 al 22 settembre Pisa ospita il Youth Summer Camp 2024 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e l’Agenzia Italiana per la Gioventù che porteranno 100 giovani da tutta Italia per partecipare ai lavori assembleari. Questi giovani parteciperanno alla Notte bianca dello Sport dove interverrà tra gli ospiti anche la presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani. Pisa sarà così protagonista di un altro importante evento per i giovani e come Amministrazione siamo davvero orgogliosi che Pisa sia stata scelta per i 4 giorni di lavori che porteranno alla stesura definitiva del Piano Nazionale Giovani. Ci saranno tante opportunità di dialogo, visto che il tema centrale sarà l’interazione tra i giovani e l’Unione Europea, con particolare attenzione a questioni come il programma Erasmus+ e l’indice di fiducia dei giovani. Per questo, invito agli Arsenali Repubblicani sia i ragazzi delle scuole superiori che gli studenti universitari per prendere parte a questo evento di fondamentale importanza per le politiche giovanili.”

“Ringrazio l’assessore Frida Scarpa per avere coinvolto il nostro Ateneo in questo momento di festa che pone al centro il valore dello sport in tutti i suoi ambiti, salutistico, educativo e sociale – ha dichiarato il professor Marco Macchia, delegato per i Rapporti con il territorio dell’Università di Pisa -. La nostra università crede fortemente nel binomio studio e sport come dimostrato dal percorso di “dual career” che dà la possibilità ai nostri studenti e alle nostre studentesse di poter coniugare lo sport agonistico ad alto livello con lo studio. Ad oggi sono complessivamente 59 gli atleti e le atlete che hanno scelto di intraprendere questo percorso ed è interessante evidenziare anche la eterogeneità sia dei corsi di laurea frequentati che delle discipline sportive svolte. La nostra università ha già avuto un’importante partecipazione lo scorso anno a questo bellissimo evento che si ripeterà quest’anno, anche in collaborazione con il CUS; in particolare, proprio in questo importante momento per la vita studentesca è prevista la nostra presenza con un gazebo con Matricolandosi e l’Unità Orientamento e Sostegno agli Studenti”.

Alla conferenza ha partecipato in collegamento anche Francesco Marchionni, Consigliere di Presidenza Vicario del Consiglio Nazionale dei Giovani per presentare il programma del Youth Summer Camp 2024. Dopo aver ringraziato per l’ospitalità e dichiarato di essere molto lieto di essere ospiti a Pisa, avendo l’occasione di partecipare alla Notte bianca dello Sport, il Consigliere a chiarito che la scelta di Pisa come città per ospitare il Youth Summer Camp 2024 scaturisce dal lavoro di rete che il Comune di Pisa ha saputo creare con gli organismi nazionali che lavorano per le Politiche Giovanili. Nei 4 giorni di lavori assembleari, con i 100 giovani che partecipano, ci sarà l’occasione di affrontare tematiche legate allo sport e agli stili di vita sani, impostando diversi gruppi di lavoro sul benessere individuale, relazionale, spaziale e sociale, temi che si intersecano fortemente con lo sport. Secondo Marchionni, iniziative come la Notte Bianca puntano proprio a riempire la città, dare spazio allo sport per contrastare l’individualità e promuovere la convivialità e la socialità tra i giovani. In più Marchionni ha spiegato che saranno affrontati anche i temi della mobilità sostenibile, partecipando il giorno dopo anche alle iniziative della Settimana della Mobilità.