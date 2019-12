Sconfitta pesante per i nerazzurri: Pisa-Cosenza 1-3

Sconfitta pesante per il Pisa per mano della squadra di Piero Braglia. Si decide tutto nel primo tempo con la squadra ospite che trova tre pesantissime reti nei primi 45′. Il Pisa rientra dopo l’intervallo determinato a recuperare, potrebbe farcela davvero ad aprire la gara perchè Birindelli trova un varco vincente e accorcia le distanze al 67′ . Pochi minuti ed il Pisa guadagna, grazie al rapidissimo Fabbro, un calcio di rigore ma Moscardelli cos’ determinante a Trapani, oggi poco pungente che cerca di piazzare la palla ma non da la giusta forza al suo tiro, che è così facile presa per Perina. La gara praticamente si esaurisce lentamente in seguito a questo errore dal dischetto, con i nerazzurri sempre in attacco ma mai davvero pericolosi, in quella che è una delle peggiori gare disputate tra le mura amiche.

Primo tempo

9′ Marin cerca con un cross teso la testa di Moscardelli che colpisce ma la palla passa di poco sopra la traversa;

11′ Verna spazza via in area con il Cosenza che avanza con determinazione ma senza trovare il giusto varco;

15’Miracolo di Gori su Monaco chiamato in causa da un perfetto cross di D’Orazio ed il Pisa riparte all’attacco;

27′ Passa in vantaggio il Cosenza grazie ad un errore di Verna a pochi passi dall’area dei nerazzurri Riviere di coordinarsi e lasciar partire un tiro che sorprende Gori;

36′ E il Cosenza potrebbe raddoppiare con Riviere ma Gori è provvidenziale e rimedia in angolo;

40′ Il raddoppio è nell’aria e infatti il Cosenza segna con Broh che lascia partire un tiro dalla distanza che supera Gori ;

45’+ 1′ Arriva addirittura un super gol di Riviere, sempre lui che chiude il primo tempo con una terza rete che ammutolisce l’Arena;

Secondo Tempo

53′ Fallo su Fabbro il Pisa guadagna una punizione da buona posizione: ma il Pisa non ne approfitta

56′ Pinato e Fabbro cercano di impensierire Perina costretto ad un doppio salvataggio ma la palla non entra e il Pisa continua a costruire;

63′ Per i nerazzurri dentro Minesso al posto di Pinato

66′ Il Pisa dimostra di esserci ed arriva il gol di Birindelli che apre la gara;

68′ Fallo in area su Fabbro il Direttore di gara assegna il rigore su suggerimento del guardalinee: va al dischetto Moscardelli che si lascia ipnotizzare da Perina e si fa parare il rigore;

88′ Il Pisa ci prova fino alla fine malgrado il parziale con Benedetti che di testa manda la sfera di poco sopra la traversa;

90′ Marin termina la gara prima del tempo per un fallo ravvisato dal direttore di gara che gli costa il secondo giallo e quindi l’espulsione;

PISA (4-3-2-1): Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; Verna (46′ Fabbro), De Vitis (81′ Di Quinzio), Marin; Gucher, Pinato (63′ Minesso); Moscardelli. A disp. D’Egidio, Perilli, Belli, Siega, Giani, Sibilio, Liotti, Ingrosso, Fischer. All. D’Angelo

COSENZA (3-4-2-1): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Bruccini, Broh, D’Orazio (80′ Capela); Baez (74′ Sciaudone), Machach; Riviere (54′ Litteri). A disp. Saracco, Lazaar, , Schiavi, Greco, Trovato, Bittante. All. Braglia

ARBITRO: Prontera di Bologna

Marcatori: 27′ Riviere (C), 40′ Broh (C), 45’+ 1′ Riviere, 67′ Birindelli (P)

NOTE: terreno in buone condizioni, pomeriggio soleggiato. Spettatori: per un incasso di €. Ammoniti: Broh (C) Birindelli (P) De Vitis (P), Marin (P) Gucher (P), Idda (C) Bruccini (C) Machach (C) Moscardelli (P) . Espulsi: 90′ Marin (P) per doppia ammonizione. Ang.: 1-7 Rec.: 1′ pt, 6′ st

Aurora Maltinti