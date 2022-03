Screening oculistici gratuiti contro il glaucoma

Pisa, mercoledì 9 marzo 2022 – Anche il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, si è sottoposto, questa mattina, ad un controllo oculistico presso il camper attrezzato con strumenti diagnostici, in piazza XX settembre, davanti al Comune di Pisa. Il camper è stato messo a disposizione da Iapb Onlus Toscana. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della settimana mondiale del glaucoma dall’Unione Italiana Cechi e Ipovedenti di Pisa, dall’Aoup Oculistica e della Società Italiana del Glaucoma.

Il glaucoma è oggi la seconda causa di cecità nel mondo e si stima che in Italia circa un milione di persone siano affette da questa malattia e che circa la metà di loro non ne sia a conoscenza.

Questi screening oculistici gratuiti proseguiranno anche oggi, mercoledì 9 marzo fino alle 16 e anche domani, giovedì 10 marzo, dalle 10 alle 16.

Nella foto, da sinistra, Chiara Purracchio, Roberta Grella e Nicoletta Rapisarda,volontarie in servizio civile, Catia Carli e Sandro Bensi, dell’Unione Cechi e Ipovedenti di Pisa, Davide Ricotta, Presidente dell’Unione Cechi e Ipovedenti di Pisa, Alessandro Gennai, Presidente del Consiglio Comunale e gli oculisti, i dottori Milvo Silva e Alessandro Palma.