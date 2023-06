Selezione regionale del concorso di Miss Italia all’Antica Fiera della Ginestra

Ginestra di Ginestra Fiorentina (FI), 18 giugno 2023 – ALL’Antica Fiera della Ginestra ,Sveva Mugnaini di Pontasserchio (PI) vince

la fascia di Miss Ginestra Fiorentina 2023.

La bella concorrente pontigiana prevale sul gruppo delle altre 21

concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana e sale sul

podio piu’ alto della serata.

La manifestazione inserita da diversi anni nel cartellone degli eventi

dell’Antica Fiera della Ginestra ed organizzata da varie Associazioni di

Ginestra fiorentina, con il patrocinio ed il sostegno del comune di Lastra a

Signa e da importanti sponsor locali anche in questa edizione ha riscontrato

una notevole partecipazione di pubblico per la felicità degli

organizzatori.

Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta dalla signora

Francesca Bianchini imprenditrice e come segretario dal signor Massimo Lari

assessore al bilancio del comune di Lastra a Signa nel dover selezionare le

vincitrici delle 6 fasce a disposizione della serata, ed al termine dello

scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata – Miss Ginestra Fiorentina 2023 – SVEVA MUGNAINI – di

Pontasserchio (PI) 18 anni – studentessa e pallavolista – H. 1,86 – capelli

castani – occhi verdi – del segno dei Pesci.

2^ Classificata – Miss Rocchetta Bellezza – MARTINA FIASCHI – diL lucca – 26

anni – impiegata – H. 1,72 – capelli castani – occhi marroni – del segno

dell’Acquario.

3^ Classificata – Miss Framesi – JUSTINE LESO – di Carrara – 19 anni –

studentessa – H. 1,73 – capelli biondi – occhi marroni – del segno del

Capricorno.

4^ Classificata – Miss Quarta Classificata- DEBORA SARTI – di Casalguidi

(PT) – 26 anni – commessa – H. 1,73 – capelli neri – occhi marroni – del

segno dei Pesci.

5^ Classificata – FERANCESCA FABBIANI – di Vicchio (FI) – 27 anni – maestra

di scuola primaria – H. 1,73 – capelli castani – occhi marroni – del segno

della Vergine.

6^ Classificata – Miss Sesta Classificata – SARA RAZZANO – di Carmignano

(PO) – 25 anni – studentessa – H. 1,70 – capelli castani – occhi marroni –

del segno dell’Acquario.

La prima classificata e’ stata premiata dalla signora Francesca Bianchini

titolare del negozio Abbigliamento Graziano ed ha ricevuto dal signor

Filippo Lauri della gioielleria Elle-Ti-Elle di Firenze il gioiello messo a

disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

La serata e’ stata condotta brillantemente da Gaetano Gennai, mentre le

acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da

Giovanni e Raffaella per i saloni Polvere Nera di Firenze e Legnago e da

Romario per Polverini Hair Accademy di Firenze.

L’organizzazione della serata e’ stata curata dall’agenzia Syriostar di

Montecatini Terme di Gerry Stefanelli responsabile del concorso per la

Toscana, con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio

Stefanelli e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte

dell’agenzia Vegastar di Pistoia.