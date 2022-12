Si è conclusa la prima sessione della IV edizione del corso di formazione “I cuochi del futuro” di Gualtiero Marchesi della durata complessiva di 8 mesi. I 9 allievi (1 ragazza e 8 ragazzi) provenienti da varie regioni d’Italia – Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – selezionati per il corso in formula college a Palazzo Boccella a San Gennaro nel comune di Capannori (Lucca) che sono ammessi corrispondono al requisito di aver ottenuto una valutazione alla maturità superiore a 80/100 con un punteggio medio è stato di 91/100..

I docenti di cucina dell’Accademia Gualtiero Marchesi, da lui creata nel 2014 con lo scopo di formare i cuochi secondo il suo pensiero e nel rispetto delle sue regole, sono esclusivamente cuochi che hanno lavorato al fianco del Maestro della nuova cucina italiana in uno dei suoi ristoranti. Da sempre Marchesi considerava che il vero valore di una scuola non fosse nel luogo o nelle attrezzature, ma esclusivamente legato alla qualità professionale dei docenti.