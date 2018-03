Sinistra Italiana aderisce alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”

Pisa – La manifestazione regionale toscana per la XXIII “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che si svolgerà a Pisa il 21 marzo, sarà sostenuta e rilanciata anche dalla federazione provinciale di Sinistra Italiana. “Da marzo 2017 si tratta di un appuntamento che è patrimonio collettivo della Repubblica – si legge in un comunicato di SI – e la cura con cui la rete di associazioni ed esperienze sta preparando l’appuntamento della prossima settimana dimostra la voglia del nostro territorio di prender parola e non cadere nell’indifferenza. Nel corso di febbraio, il tema delle infiltrazioni mafiose nel nostro tessuto produttivo, in particolare in relazione al distretto conciario, è tornato in modo davvero forte: non esistono “zone franche” ed alla vigilanza della magistratura, delle forze dell’ordine e delle istituzioni va affiancato il ruolo di sensibilizzazione delle forze sociali e dei movimenti politici. Un quadro di legalità è essenziale sia per le imprese che per i lavoratori che vi si impegnano, oltre che per la conduzione serena della vita democratica del territorio. Come ha sottolineato di recente la CNA, serve un cambio di passo nelle politiche creditizie, per evitare che i soggetti più deboli siano esposti alla presa delle infiltrazioni criminali. Serve il presidio sociale garantito dai sindacati e dalle organizzazioni di categoria, serve un puntuale controllo degli appalti e degli investimenti pubblici. Come Sinistra Italiana sosteniamo pienamente il complesso di iniziative che si svolgeranno sul territorio, condividendone il quadro di idee e proposte”.