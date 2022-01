Situazione carceri, interviene Buona Destra Toscana

Firenze, 15 gennaio 2022 – “Il Ministro Cartabia ieri in visita a Firenze ha avuto modo di verificare con i propri occhi la situazione drammatica del carcere di Sollicciano, sulla quale eravamo intervenuti giusto il giorno prima – dichiara il coordinatore regionale di Buona Destra Toscana,

Kishore Bombaci, in un comunicato – apprezziamo che, finalmente, su questa situazione gli occhi delle Istituzioni si siano aperti e auspichiamo che alle parole seguano fatti concreti. Il tema non è solo quello delle carenze edilizie e strutturali – sostiene l’Avv. Bombaci – Rimediare ad esse è un primo passo, necessario, ma non sufficiente, a maggior ragione a Sollicciano dove la situazione è letteralmente esplosiva, anche a causa del dilagare del covid.”

“Pensare di intervenire in modo marginale – continua Kishore Bombaci – per tamponare l’emergenza, senza una seria e profonda riflessione sull’esecuzione pena in generale, vuol dire cogliere solo una parte del problema e rischiare di dare soluzioni limitate. Esistono già gli strumenti legislativi per iniziare a fare qualcosa e alcune risposte potrebbero essere date immediatamente. Se – conclude Bombaci – come giustamente sostiene il Ministro “ il carcere è parte della Repubblica”, la Repubblica deve utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per dare delle risposte che per quanto “articolate e complesse” non possono esonerare la politica dal suo compito principale che è decidere e agire.”