Sociale, Bonus Idrico: in arrivo il bando. Sulla misura a disposizione oltre 126mila euro.

Pisa, 18 aprile 2022. Un supporto alle famiglie a medio e basso reddito attraverso il riconoscimento di un contributo pari all’80% della spesa idrica sostenuta nel 2021 e certificata dal gestore Acque Spa. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta nell’ultima seduta. Sulla misura verranno messi a disposizione 126.465 euro, attribuiti al Comune di Pisa dall’Autorità Idrica Toscana.

«Si tratta di una importante misura di sostegno alle famiglie – dichiara l’assessore al sociale, Veronica Poli – che assume una rilevanza ancora maggiore a causa difficoltà sociali ed economiche che molti nuclei stanno attraversando in questo difficile periodo storico». Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune. La delibera approvata in Giunta fissa anche i requisiti e le indicazioni per poter richiedere l’agevolazione, ovvero: residenza nel Comune di Pisa; ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 25mila euro; intestazione di utenza idrica domestica residente diretta o indiretta oppure essere nel nucleo familiare dell’intestatario di un’utenza diretta o indiretta (nel caso di utenza diretta, la richiesta può essere proposta dall’intestatario della fornitura o da un componente del nucleo familiare ai fini ISEE e deve essere garantita la coincidenza tra residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; nel caso di utenza indiretta, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente del nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata, ovvero che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata); gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Sociale Idrico Nazionale, i titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza possono accedere anche al bonus idrico integrativo; ai beneficiari verrà assegnata una agevolazione nella misura dell’80% dell’importo relativo alla spesa idrica 2021 certificata dal gestore Acque SpA; eventuali residui verranno ridistribuiti, in ordine di graduatoria, portando il contributo concesso al 100%; nel bando saranno valorizzati in in termini di punteggio per la creazione della graduatoria, in primo luogo la residenza continuativa nel Comune di Pisa, del richiedente, superiore a 24 mesi, in secondo luogo, la presenza di disabili nel nucleo familiare (con invalidità riconosciuta pari o superiore al 100% o beneficiari della Legge 104/1992 art 3 comma 3), la presenza di persone sole con una età pari o superiore a 65 anni, la presenza di giovani coppie, con età di entrambi non superiore a 36 anni, i nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre, con almeno un minore; a parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore Isee inferiore.