Specializzarsi in ‘Game Design’ per trovare lavoro, un progetto finanziato dalla Regione Toscana

Pisa, lunedì 3 settembre 2018 – A Pisa l’opportunità per venti persone di formarsi gratuitamente e diventare uno sviluppatore di software con specializzazione in ‘game design’. Il corso è offerto da Formatica in partnership con il corso di laurea in Informatica dell’ateneo pisano, l’istituto tecnico superiore ‘Marconi’ e la Space Spa. Il corso Ifts, dal titolo ‘Game.In.’, è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 settembre e le lezioni dureranno da questo ottobre fino a luglio del prossimo anno. Il corso ha una durata complessiva di 800 ore di cui 240 di stage e, tra le altre cose, eroga un totale di nove crediti formativi (di cui tre di inglese tecnico) per coloro i quali volessero intraprendere il cammino universitario in informatica. Nelle lezioni verranno affrontate in modo particolare tutte le discipline propedeutiche a un impiego lavorativo in aziende informatiche che sviluppano software, oppure in imprese pubbliche o private dotate di un proprio centro di elaborazione dati. Tra queste ci sono anche nozioni per creare uno storytelling narrativo per videogiochi, animazioni in 2D e 3D, basi di marketing e intelligenza artificiale. Al termine del percorso gli studenti affronteranno un esame finale con consegna di un diploma riconosciuto. Possono iscriversi sia persone non occupate ma anche con un contratto di lavoro, purché in possesso o di un diploma professionale di tecnico, o di istruzione secondaria superiore, o con ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, oppure non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139).