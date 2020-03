Spettacoli sospesi alla alla Città del Teatro di Cascina fino al 3 aprile 2020

Cascina (Pisa), giovedì 5 marzo 2020 – La Fondazione Sipario Toscana comunica la sospensione degli spettacoli e degli eventi in calendario presso La Citta del Teatro di Cascina fino al 3 aprile, vista l’impossibilità di applicare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale indicata nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato in data 04/03/2020, relativo alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.lacittadelteatro.it e sulla pagina facebook della Città del Teatro. La biglietteria e il servizio di prevendita saranno chiusi al pubblico dal 6 marzo fino al 3 aprile. Per info scrivere a biglietteria@lacittadelteatro.it, oppure contattare il tel. 050744400 (digitare 1) o il cell. 345.8212494, dalle 9:30 alle 13:30, dal lunedì al venerdì.