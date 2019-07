Spiagge senza plastica, Pisa vieta l’uso di prodotti monouso

Pisa, giovedì 18 luglio 2019 – Il Comune di Pisa dispone il divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo. Con una Ordinanza (n. 1295 del 17/07/2019) viene stabilito il divieto a chiunque di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso. È consentito l’utilizzo di tali prodotti, se monouso, esclusivamente in materiale compostabile. Ai trasgressori sono previste sanzioni da 25,00 euro fino a 500 euro. La disposizione è in vigore dal 17 luglio. Le nuove regole sono state presentate questa mattina sulla spiaggia libera di Calambrone dove è stato inaugurato il nuovo “Punto Blu” (ingresso C91), come previsto dal protocollo della Fee per il riconoscimento della Bandiera Blu. Il punto sarà utilizzato come punto informativo e aula didattica per bambini e studenti.

«La decisione di vietare l’uso di oggetti di plastica monouso – ha spiegato l’assessore all’ambiente Filippo Bedini – rientra in un più ampio programma di sensibilizzazione ai temi ambientali su cui il Comune è fortemente impegnato. Con questa ordinanza intendiamo recepire la recente legge regionale ma anche iniziare a determinare comportamenti sempre più virtuosi, purtroppo con la minaccia di sanzioni, di turisti e residenti che frequentano Marina, Tirrenia e Calambrone. Non a caso la percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune si abbassa soprattutto nel periodo estivo proprio sul litorale. Ci rendiamo conto che a fronte di numeri enormi di manufatti di plastica che ogni giorno vengono riversati in mare la nostra è una piccola cosa ma siamo convinti che se ognuno fa bene la sua parte è già l’inizio per un cambiamento. Siamo altresì consapevoli che il plastic free non sia la panacea di tutti i mali ma i numeri relativi all’impatto della plastica sull’ecosistema del Mediterraneo sono spaventosi, se si considera che le aziende dei Paesi che si affacciano nel Mediterraneo ogni anno mettono sul mercato 38 milioni di tonnellate di manufatti in plastica, che il nostro Paese produce 4 milioni di tonnellate di rifiuti di cui una percentuale di circa lo 0,5% viene riversata in natura e che nel Mare Nostrum la plastica è il 95% dei rifiuti presenti in mare aperto, sui fondali e sulle spiagge, con evidenti danni alla fauna e flora selvatica».

L’ordinanza tiene conto dell’obiettivo di contribuire attivamente alla “riduzione dei rifiuti che inquinano l’ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l’ecosistema” e della “Strategia europea sulla plastica” che mira a “ridurre la produzione di rifiuti di plastica e rifiuti marini, a rendere riciclabili gli imballaggi di plastica, ad arrestare il consumo della plastica monouso non biodegradabile ed a contrastare lo sversamento di rifiuti in mare”.

In questo senso l’Ordinanza richiama la recente legge regionale (n. 37/2019) che rinvia ai singoli Comuni l’adozione di atti per garantire il divieto di uso di plastiche monouso e tiene conto del recente Protocollo d’intesa siglato nel giugno scorso da Regione Toscana, Anci Toscana e associazioni balneari “Spiagge sostenibili” che ha l’obiettivo di limitare l’utilizzo di plastica monouso negli stabilimenti balneari, sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori sui temi dell’inquinamento marino e dell’economia circolare e diffondere la cultura della legalità. Nel documento si fa anche riferimento agli impegni del Comune di Pisa sottoscritti con la “Carta di Partenariato Pelagos” per “la tutela dei mammiferi marini e in favore della conservazione degli habitat marini”. Viene infine disposto che spetta alla Polizia Municipale, agli organi di polizia e altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché a tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la verifica dell’ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza e l’applicazione delle sanzioni previste.

Nell’occasione della presentazione della nuova ordinanza è stato inaugurato il “Punto Blu” di Calambrone sulla spiaggia libera (C91), requisito per il riconoscimento della Bandiera Blu, previsto dal protocollo Fee (Foundation for Environmental Education). Si tratta di un punto informativo rivolto a residenti, turisti e utenti della spiaggia, che fornisce informazioni sui criteri di assegnazione della Bandiera Blu, sulle iniziative di educazione ambientale, sugli ecosistemi e le aree sensibili da tutelare nell’ambiente circostante, sui servizi messi a disposizione del Comune sia per la tutela e la salvaguardia del litorale costiero, che per lo sviluppo turistico del territorio. A Tirrenia in piazza Belvedere è già presente un Punto Blu gestito dalla Pro Loco Litorale Pisano, aperto da maggio a settembre dal martedì alla domenica. Il nuovo Punto Blu di Calambrone sarà aperto nei fine settimana, sempre gestito dalla Pro Loco Litorale Pisano. Sarà a disposizione degli utenti della spiaggia libera per dare informazioni sulle nuove disposizioni normative in materia limitazioni all’uso dei prodotto in plastica monouso, sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati, e sarà inoltre utilizzato per iniziative di divulgazione ambientale tematiche