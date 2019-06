Teatro Verdi: in scena l’appuntamento con Fare Teatro

Pisa, venerdì 21 giugno 2019 – Siamo giunti al termine con gli appuntamenti annuali del Fare Teatro: è in scena, infatti, LOVEPLAY, il secondo spettacolo del laboratorio “La Valigia dell’Attore” per adulti e universitari, coordinato da Luca Biagiotti, Federico Guerri e Cristina Lazzari. Dato l’alto numero di iscrizioni, quest’anno il laboratorio è stato appunto sdoppiato e, dopo Alice in the sky with diamonds, questo secondo e ultimo appuntamento sarà presentato martedì 25 e mercoledì 26 giugno alle ore 21, nella Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi. Gli allievi si sono confrontati con un testo antologico della drammaturga inglese Moira Buffini, di cui propongono uno studio di alcune scene con, in aggiunta, una cornice inedita. Lo spazio è sempre lo stesso, i tempi sono diversi, si parla sempre d’amore e della difficoltà di stringerlo tra le mani e definirlo. Passando dagli antichi romani a un monastero nel Medioevo, da una rappresentazione elisabettiana alla casa di una giovane studiosa illuminista, dall’appartamento di due hippy a un’agenzia di appuntamenti vedremo come, in più di duemila anni di storia umana, il concetto di amore e relazione resti difficile, essenziale, ineffabile.

Protagonisti Alessandra Antichi, Giulia Bargagna, Francesco Bartoli, Roberta Bianco, Michela Birindelli, Valentina Farina, Dario Gasperini, Maria Luisa Grosso, Anastasiya Hryb, Gabriele Licata, Mariele Mignani, Gloria Perrone, Tommaso Pistelli, Adelaide Porcu, Paola Tacchi.

I biglietti per lo spettacolo – intero 12 euro, ridotto studenti e senior 7 euro – sono in vendita alla Biglietteria del Teatro in orario di botteghino e telefonicamente allo 050 941188 solo il martedì e giovedì ore 14-16.